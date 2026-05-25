В газировке нет витаминов, минералов или других веществ, которые нужны организму

25 мая 2026, 13:17, ИА Амител

Газировка / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Газированные напитки не подходят для утоления жажды, так как содержат много сахара и усиливают ее, сообщили РИА Новости в Роскачестве.

Эксперты советуют избегать сладких газированных напитков в жару, поскольку они не помогают избавиться от жажды, а только усиливают ее. Чтобы предотвратить обезвоживание, лучше пить больше воды, которая восполняет жидкость, теряемую организмом.

«В среднем человек теряет около полулитра воды с потом и дыханием, а также около полутора литров с мочой, что составляет приблизительно два литра в сутки. В жару и при физической активности эти потери могут возрастать», — говорят специалисты.

Роскачество предупреждает, что даже потеря 10% жидкости может негативно сказаться на организме. Обезвоживание может вызвать усталость, снижение работоспособности и ухудшение самочувствия.

«Квас тоже хорошо утоляет жажду благодаря содержанию углекислоты, аминокислот и полезных веществ, таких как кальций, фосфор, магний, молочная кислота, витамины группы B и витамин C», — отметили в ведомстве.

Роскачество также рекомендует пить чай и соки, при этом соки советуют разбавлять водой.

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