Чтобы завтрак был сытнее, врач советует добавить к манке фрукты, ягоды или белок

08 июня 2026, 17:45, ИА Амител

Манная каша / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Манная каша, как и некоторые другие каши, съеденные на голодный желудок, быстро поднимает уровень глюкозы в крови. После этого происходит резкое снижение уровня сахара, что организм воспринимает как сигнал голода, сообщила ТАСС Анна Фургал, врач-терапевт Университетской поликлиники Дальневосточного федерального университета.

Гликемический индекс (ГИ) — это показатель скорости, с которой углеводы из продукта повышают уровень глюкозы в организме, добавила она.

«Например, у манной каши и белого риса гликемический индекс значительно выше, чем у гречки или овсяной каши долгой варки. Если съесть такую кашу на голодный желудок, уровень сахара в крови резко поднимется. В ответ на это поджелудочная железа выделит инсулин, чтобы утилизировать глюкозу. Однако затем уровень сахара может так же резко упасть, и организм воспримет это как сигнал голода», — пояснила Фургал.

Она подчеркнула, что такие колебания могут привести к частым перекусам. Для завтрака лучше выбирать гречку, овсянку долгой варки, перловку и бурый рис.

«Не употребляйте кашу в одиночку. Добавьте к ней источник белка, например, яйцо, творог, орехи или арахисовую пасту, а также полезные жиры, такие как оливковое масло или авокадо. Это замедлит процесс переваривания углеводов, сгладит пиковые выбросы инсулина и продлит чувство сытости. Вы также можете разнообразить завтрак, добавив к каше овощи», — рекомендовала эксперт.

Фургал также посоветовала отказаться от каш быстрого приготовления, поскольку они теряют часть своих полезных свойств и могут вызвать резкий скачок уровня глюкозы.