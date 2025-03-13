Россиянам запретили сбивать беспилотники палками, камнями и другими подручными средствами
Также рекомендовали не снимать на фото и видео работу систем ПВО и моменты полета БПЛА
13 марта 2025, 14:50, ИА Амител
МЧС России запретило сбивать беспилотники подручными средствами и подходить к ним близко в случае падения, сообщает ТАСС со ссылкой на рекомендации ведомства.
"Нельзя пытаться сбить беспилотник подручными средствами. Нельзя при падении БПЛА подходить к нему, трогать его", – говорится в рекомендациях.
Вблизи беспилотника не стоит пользоваться радиоаппаратурой, мобильными телефонами, устройствами с GPS.
При падении дрона необходимо отойти на расстояние 100 метров, спрятаться за здание или дерево и предупредить граждан поблизости. Также нужно сообщить о произошедшем по телефону 112.
"Обнаружили БПЛА – не информируйте противника! Не снимайте работу ПВО, моменты полета БПЛА, военную технику и инфраструктуру. Не выкладывайте материалы о БПЛА в социальные сети", – отмечается в документе.
Напомним, ночью 11 марта Украина предприняла самую массированную атаку беспилотниками на российские регионы, в результате которой ВС РФ сбили 343 дрона.
Нападения продолжились и в следующие дни. Так, ночью 12 марта над регионами России уничтожили 21 БПЛА, а 13 марта – 14 дронов.
14:51:20 13-03-2025
только ружьем?
14:53:46 13-03-2025
Надо прятаться
14:54:16 13-03-2025
в 1941-м помню радиоприемники забирали
15:03:00 13-03-2025
Дааа. А сегодня была новость, что мужик в Подмосковье сбил беспилотник из ружья. Правда, над сельхозполем.
15:12:21 13-03-2025
"При падении дрона необходимо отойти на расстояние 100 метров, спрятаться за здание или дерево"...
15:16:25 13-03-2025
Хохлобабки сбивали дроны банками с огурцами.
А нам пошто низя их пивными кружками збивать?
15:27:10 13-03-2025
Musik (15:16:25 13-03-2025) Хохлобабки сбивали дроны банками с огурцами. А нам пошто... Было видео, как в какой-то деревне кот сбил лапой маленький беспилотник. Потом подбежал смотреть, что такое. Камера беспилотника продолжала съемку))) Сюжет показывали российские и окраинские блогеры; соответственно, говорили, что кот российский или что окраинец.
20:03:16 13-03-2025
Гость (15:27:10 13-03-2025) Было видео, как в какой-то деревне кот сбил лапой маленький ... Тоталитарный терранский кот-терминатор.
15:42:54 13-03-2025
Musik (15:16:25 13-03-2025) их пивными кружками збивать. ну кружки дорогие.. рогатка!
15:23:19 13-03-2025
А если на базе отдыха свадьбу снимают с коптера, а я из ружья подстрелю его, тогда можно же.
15:36:24 13-03-2025
Гениальный ход. Если русскому что-то запретили - он вопреки запрету теперь это делать будет. Ждём новостей сбития рогаткой, палкой, клюкой и костылями.
20:09:06 13-03-2025
За ГАИшные дроны бояться...
21:16:49 13-03-2025
Не морочили бы голову россиянам: неужели нельзя определить местонахождение источника дронов и одномоментно уничтожить именно его, не охотясь по отдельности за каждым из десятков и сотен беспилотников?
То же касается помощи украм из-за рубежа: почему вооружение не атакуется сразу же по прибытии и допускается к применению?
Видимо, не победа нужна кое-кому из завербованных "патриотов", а нескончаемая мясорубка, перемалывающая "хохлов" и "москалей" на потеху Мировому правительству, искореняющему славян их же собственными руками...