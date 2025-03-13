Россиянам запретили сбивать беспилотники палками, камнями и другими подручными средствами

Также рекомендовали не снимать на фото и видео работу систем ПВО и моменты полета БПЛА

13 марта 2025, 14:50, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

МЧС России запретило сбивать беспилотники подручными средствами и подходить к ним близко в случае падения, сообщает ТАСС со ссылкой на рекомендации ведомства.

"Нельзя пытаться сбить беспилотник подручными средствами. Нельзя при падении БПЛА подходить к нему, трогать его", – говорится в рекомендациях.

Вблизи беспилотника не стоит пользоваться радиоаппаратурой, мобильными телефонами, устройствами с GPS.

При падении дрона необходимо отойти на расстояние 100 метров, спрятаться за здание или дерево и предупредить граждан поблизости. Также нужно сообщить о произошедшем по телефону 112.

"Обнаружили БПЛА – не информируйте противника! Не снимайте работу ПВО, моменты полета БПЛА, военную технику и инфраструктуру. Не выкладывайте материалы о БПЛА в социальные сети", – отмечается в документе.

Напомним, ночью 11 марта Украина предприняла самую массированную атаку беспилотниками на российские регионы, в результате которой ВС РФ сбили 343 дрона.

Нападения продолжились и в следующие дни. Так, ночью 12 марта над регионами России уничтожили 21 БПЛА, а 13 марта – 14 дронов.