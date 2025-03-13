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Россиянам запретили сбивать беспилотники палками, камнями и другими подручными средствами

Также рекомендовали не снимать на фото и видео работу систем ПВО и моменты полета БПЛА

13 марта 2025, 14:50, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

МЧС России запретило сбивать беспилотники подручными средствами и подходить к ним близко в случае падения, сообщает ТАСС со ссылкой на рекомендации ведомства.

"Нельзя пытаться сбить беспилотник подручными средствами. Нельзя при падении БПЛА подходить к нему, трогать его", – говорится в рекомендациях.

Вблизи беспилотника не стоит пользоваться радиоаппаратурой, мобильными телефонами, устройствами с GPS.

При падении дрона необходимо отойти на расстояние 100 метров, спрятаться за здание или дерево и предупредить граждан поблизости. Также нужно сообщить о произошедшем по телефону 112.

"Обнаружили БПЛА – не информируйте противника! Не снимайте работу ПВО, моменты полета БПЛА, военную технику и инфраструктуру. Не выкладывайте материалы о БПЛА в социальные сети", – отмечается в документе.

Напомним, ночью 11 марта Украина предприняла самую массированную атаку беспилотниками на российские регионы, в результате которой ВС РФ сбили 343 дрона.

Нападения продолжились и в следующие дни. Так, ночью 12 марта над регионами России уничтожили 21 БПЛА, а 13 марта – 14 дронов.

Москва / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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НОВОСТИПроисшествия
запреты МЧС
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Комментарии 13

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Гость

14:51:20 13-03-2025

только ружьем?

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Гость

14:53:46 13-03-2025

Надо прятаться

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.....

14:54:16 13-03-2025

в 1941-м помню радиоприемники забирали

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Гость

15:03:00 13-03-2025

Дааа. А сегодня была новость, что мужик в Подмосковье сбил беспилотник из ружья. Правда, над сельхозполем.

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и смех, и грех

15:12:21 13-03-2025

"При падении дрона необходимо отойти на расстояние 100 метров, спрятаться за здание или дерево"...

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Musik

15:16:25 13-03-2025

Хохлобабки сбивали дроны банками с огурцами.
А нам пошто низя их пивными кружками збивать?

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Гость

15:27:10 13-03-2025

Musik (15:16:25 13-03-2025) Хохлобабки сбивали дроны банками с огурцами. А нам пошто... Было видео, как в какой-то деревне кот сбил лапой маленький беспилотник. Потом подбежал смотреть, что такое. Камера беспилотника продолжала съемку))) Сюжет показывали российские и окраинские блогеры; соответственно, говорили, что кот российский или что окраинец.

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Musik

20:03:16 13-03-2025

Гость (15:27:10 13-03-2025) Было видео, как в какой-то деревне кот сбил лапой маленький ... Тоталитарный терранский кот-терминатор.

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Гость

15:42:54 13-03-2025

Musik (15:16:25 13-03-2025) их пивными кружками збивать. ну кружки дорогие.. рогатка!

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Гость

15:23:19 13-03-2025

А если на базе отдыха свадьбу снимают с коптера, а я из ружья подстрелю его, тогда можно же.

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(2827)32454377

15:36:24 13-03-2025

Гениальный ход. Если русскому что-то запретили - он вопреки запрету теперь это делать будет. Ждём новостей сбития рогаткой, палкой, клюкой и костылями.

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Олег

20:09:06 13-03-2025

За ГАИшные дроны бояться...

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Гость

21:16:49 13-03-2025

Не морочили бы голову россиянам: неужели нельзя определить местонахождение источника дронов и одномоментно уничтожить именно его, не охотясь по отдельности за каждым из десятков и сотен беспилотников?
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