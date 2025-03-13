14 беспилотников сбили над российскими регионами в ночь на 13 марта
Из-за падения одного из них начался пожар на промышленном предприятии в Ростовской области
13 марта 2025, 07:47, ИА Амител
В ночь на 13 марта силы ПВО сбили над регионами России 14 украинских беспилотников. Об этом сообщает ТАСС.
Известно, что из-за атаки БПЛА на промышленном объекте в Шолоховском районе Ростовской области произошел пожар. Также возгорание вспыхнуло на объекте инфраструктуры в Воронежской области.
По данным Shot, над Брянской и Ростовской областями уничтожили по пять БПЛА, над территорией Калужской области – три, и один – над Белгородской областью.
Помимо этого, в трех российских городах были введены ограничения на работу аэропортов: в Саратове, Калуге и Волгограде.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
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