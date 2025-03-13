14 беспилотников сбили над российскими регионами в ночь на 13 марта

Из-за падения одного из них начался пожар на промышленном предприятии в Ростовской области

13 марта 2025, 07:47, ИА Амител

Беспилотный летательный аппарат / Фото: unsplash.com

В ночь на 13 марта силы ПВО сбили над регионами России 14 украинских беспилотников. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что из-за атаки БПЛА на промышленном объекте в Шолоховском районе Ростовской области произошел пожар. Также возгорание вспыхнуло на объекте инфраструктуры в Воронежской области.

По данным Shot, над Брянской и Ростовской областями уничтожили по пять БПЛА, над территорией Калужской области – три, и один – над Белгородской областью.

Помимо этого, в трех российских городах были введены ограничения на работу аэропортов: в Саратове, Калуге и Волгограде.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.