НОВОСТИПроисшествия

21 БПЛА уничтожили над регионами России в ночь на 12 марта

12 из них сбили над Брянской областью

12 марта 2025, 12:42, ИА Амител

Беспилотный летательный аппарат / Фото: unsplash.com
Беспилотный летательный аппарат / Фото: unsplash.com

Силы ПВО в ночь на 12 марта уничтожили 21 украинский беспилотник над четырьмя регионами России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны РФ.

Известно, что БПЛА сбили над следующими субъектами РФ:

  • 12 – над территорией Брянской области;
  • два – над территорией Курской области;
  • по одному – над территориями Калужской области и Республики Крым.

Еще пять беспилотников сбили над акваторией Черного моря.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что пострадавших и разрушений в ходе атаки беспилотных летательных аппаратов на территории региона нет.

Также губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил об отсутствии разрушений инфраструктуры и пострадавших. 

Россия Беспилотники
Читайте также в сюжете: Атака БПЛА на Москву и регионы 11 марта

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

12:55:23 12-03-2025

над регионами России в ночь на 12 марта ----а над территорией Украины что-нибудь летало?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:01:42 12-03-2025

Гость (12:55:23 12-03-2025) над регионами России в ночь на 12 марта ----а над территорие... Вы не понимаете, это другое

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:06:16 12-03-2025

Где производят эти БПЛА? На территории украины? Почему они их свободно производят? Если их им поставляют, то почему нет оперативного реагирования на поставку? Почему не отслеживается выдвижение БПЛА на места пусков? Почему функционирует ЖД сообщение с Европой? Почему стоят не тронутые мосты и тонели? Почему функционируют украинские аэро и мор порты? Почему гибнут наши мужики и за что?
Ответ простой. ПОТОМУ ЧТО!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:15:08 12-03-2025

Гость (13:06:16 12-03-2025) Где производят эти БПЛА? На территории украины? Почему они и... Вижу вы хорошо разбираетесь в тактике и стратегии. Предлагаю вам лично поехать на Украину и запретить им производить БПЛА.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:34:16 12-03-2025

Гость (14:15:08 12-03-2025) Вижу вы хорошо разбираетесь в тактике и стратегии. Предлагаю...
А вы случайно не сочувствующий? Может втихоря донатите? На кого работаете?

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров