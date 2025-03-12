21 БПЛА уничтожили над регионами России в ночь на 12 марта
12 из них сбили над Брянской областью
12 марта 2025, 12:42, ИА Амител
Беспилотный летательный аппарат / Фото: unsplash.com
Силы ПВО в ночь на 12 марта уничтожили 21 украинский беспилотник над четырьмя регионами России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны РФ.
Известно, что БПЛА сбили над следующими субъектами РФ:
- 12 – над территорией Брянской области;
- два – над территорией Курской области;
- по одному – над территориями Калужской области и Республики Крым.
Еще пять беспилотников сбили над акваторией Черного моря.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что пострадавших и разрушений в ходе атаки беспилотных летательных аппаратов на территории региона нет.
Также губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил об отсутствии разрушений инфраструктуры и пострадавших.
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12:55:23 12-03-2025
над регионами России в ночь на 12 марта ----а над территорией Украины что-нибудь летало?
13:01:42 12-03-2025
Гость (12:55:23 12-03-2025) над регионами России в ночь на 12 марта ----а над территорие... Вы не понимаете, это другое
13:06:16 12-03-2025
Где производят эти БПЛА? На территории украины? Почему они их свободно производят? Если их им поставляют, то почему нет оперативного реагирования на поставку? Почему не отслеживается выдвижение БПЛА на места пусков? Почему функционирует ЖД сообщение с Европой? Почему стоят не тронутые мосты и тонели? Почему функционируют украинские аэро и мор порты? Почему гибнут наши мужики и за что?
Ответ простой. ПОТОМУ ЧТО!
14:15:08 12-03-2025
Гость (13:06:16 12-03-2025) Где производят эти БПЛА? На территории украины? Почему они и... Вижу вы хорошо разбираетесь в тактике и стратегии. Предлагаю вам лично поехать на Украину и запретить им производить БПЛА.
15:34:16 12-03-2025
Гость (14:15:08 12-03-2025) Вижу вы хорошо разбираетесь в тактике и стратегии. Предлагаю...
А вы случайно не сочувствующий? Может втихоря донатите? На кого работаете?