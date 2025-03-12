21 БПЛА уничтожили над регионами России в ночь на 12 марта

12 из них сбили над Брянской областью

12 марта 2025, 12:42, ИА Амител

Беспилотный летательный аппарат / Фото: unsplash.com

Силы ПВО в ночь на 12 марта уничтожили 21 украинский беспилотник над четырьмя регионами России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны РФ.

Известно, что БПЛА сбили над следующими субъектами РФ:

12 – над территорией Брянской области;

два – над территорией Курской области;

по одному – над территориями Калужской области и Республики Крым.

Еще пять беспилотников сбили над акваторией Черного моря.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что пострадавших и разрушений в ходе атаки беспилотных летательных аппаратов на территории региона нет.

Также губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил об отсутствии разрушений инфраструктуры и пострадавших.