Россияне назвали худшие новогодние подарки

25 декабря 2025, 12:45, ИА Амител

Подарки под елкой / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Самое нежеланное, что россияне могут найти под елкой, – это безделушки и сувениры. Такой подарок не хотели бы получить 23% опрошенных. На втором месте антирейтинга – сертификаты в "непонятные" магазины (19%), на третьем – шуточные презенты, например, посуда с фотографиями (18%). При этом каждый пятый респондент (21%) заявил, что будет рад любому знаку внимания, сообщает "Газета.ру".

Электроника, напротив, возглавляет список самых желанных подарков: ее хотели бы получить 34% граждан. На втором месте – путешествия, в том числе по России (22%), а на третьем – крупные подарки вроде квартиры или машины (21%). Интересно, что мужчины чаще мечтают о технике и крупных презентах, а женщины – о ювелирных украшениях, косметике и товарах для дома.

Несмотря на предпочтения, напрямую о своих желаниях говорят лишь 15% россиян. Большинство либо делится ими только если спросят (38%) либо вовсе не обсуждает этот вопрос.

Даже если подарок разочаровал, с ним чаще всего поступают деликатно: 34% хранят его "на всякий случай", 26% пытаются использовать, а 24% отдают родственникам. На перепродажу решаются только 5% опрошенных.

При выборе презента россияне в первую очередь ориентируются на интересы получателя (45%) и стараются уточнить его пожелания (37%). Самый популярный бюджет – до 3000 рублей (36%), а средняя сумма, которую считают уместной для подарка близкому, составляет 11 000 рублей.

