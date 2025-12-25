Россияне назвали худшие новогодние подарки
Больше всего люди не хотят получать сувениры, непонятные сертификаты и шуточные презенты
25 декабря 2025, 12:45, ИА Амител
Самое нежеланное, что россияне могут найти под елкой, – это безделушки и сувениры. Такой подарок не хотели бы получить 23% опрошенных. На втором месте антирейтинга – сертификаты в "непонятные" магазины (19%), на третьем – шуточные презенты, например, посуда с фотографиями (18%). При этом каждый пятый респондент (21%) заявил, что будет рад любому знаку внимания, сообщает "Газета.ру".
Электроника, напротив, возглавляет список самых желанных подарков: ее хотели бы получить 34% граждан. На втором месте – путешествия, в том числе по России (22%), а на третьем – крупные подарки вроде квартиры или машины (21%). Интересно, что мужчины чаще мечтают о технике и крупных презентах, а женщины – о ювелирных украшениях, косметике и товарах для дома.
Несмотря на предпочтения, напрямую о своих желаниях говорят лишь 15% россиян. Большинство либо делится ими только если спросят (38%) либо вовсе не обсуждает этот вопрос.
Даже если подарок разочаровал, с ним чаще всего поступают деликатно: 34% хранят его "на всякий случай", 26% пытаются использовать, а 24% отдают родственникам. На перепродажу решаются только 5% опрошенных.
При выборе презента россияне в первую очередь ориентируются на интересы получателя (45%) и стараются уточнить его пожелания (37%). Самый популярный бюджет – до 3000 рублей (36%), а средняя сумма, которую считают уместной для подарка близкому, составляет 11 000 рублей.
Ранее жители Барнаула назвали самые желанные подарки на Новый год.
12:50:47 25-12-2025
Подарки дешевле 90 000 рублей автоматически считаются неудачными.
12:56:22 25-12-2025
Самый худший подарок, который нельзя пить.
12:59:07 25-12-2025
парфюм, ремни, портмоне, галстуки.
13:18:45 25-12-2025
Musik (12:59:07 25-12-2025) парфюм, ремни, портмоне, галстуки.... Особенно галстуки. Штук 30 их висит на рейке в шкапчике. Давайте еще!
13:35:01 25-12-2025
Гость (13:18:45 25-12-2025) Особенно галстуки. Штук 30 их висит на рейке в шкапчике. Дав... отдайте, в чем дело то, ну?
13:45:27 25-12-2025
Гость (13:35:01 25-12-2025) отдайте, в чем дело то, ну?... Ну или передарите тем кто их вам дарил (в отместку)
14:01:57 25-12-2025
Гость (13:35:01 25-12-2025) отдайте, в чем дело то, ну?... Пока у меня на рейде более крупное. Старые лыжи например, посуда: фаянс керамика хрусталь и т.д. Жаль, золотого тогда еще не придумывали.
14:18:36 25-12-2025
Гость (14:01:57 25-12-2025) Пока у меня на рейде более крупное. Старые лыжи например, по... да действительно, многие ненужные нам вещи очень даже нужны кому-то
14:09:20 25-12-2025
Гость (13:18:45 25-12-2025) Особенно галстуки. Штук 30 их висит на рейке в шкапчике. Дав... они имеют свойство выходить из моды
14:47:12 25-12-2025
Гость (13:18:45 25-12-2025) Особенно галстуки. Штук 30 их висит на рейке в шкапчике. Дав... Носить не пробовал? Мне дарят, я ношу. Женщинам нравится. Начальству тоже. Это другой уровень в отношениях с людьми.
15:01:10 25-12-2025
Гость (14:47:12 25-12-2025) Носить не пробовал? Мне дарят, я ношу. Женщинам нравится. На... Для ношения однозначно нужен костюм, есть они у меня, причем Европа. Соседи это не очень поймут, они и в трениках могут выйти в магазин.
14:11:08 25-12-2025
Какие подарки? С голоду бы не сдохнуть.
14:26:07 25-12-2025
Гость (14:11:08 25-12-2025) Какие подарки? С голоду бы не сдохнуть.... Пачка гречки и недорогая тушенка. Хватит вам на дня три минимум. Зачем уж так всё инвертуализировать?
15:16:08 25-12-2025
Гость (14:26:07 25-12-2025) Пачка гречки и недорогая тушенка. Хватит вам на дня три мини... Чего делать?
16:42:03 25-12-2025
Гость (15:16:08 25-12-2025) Чего делать?... Ззкинули гречку и две банки тушняка минут на 15 позже. Всё. Только посолить еще по вкусу.
18:01:20 25-12-2025
Гость (16:42:03 25-12-2025) Ззкинули гречку и две банки тушняка минут на 15 позже. Всё. ... Ничего больше не надо. Никаких специй. Там вам и так хватит.
14:59:23 25-12-2025
Гость (14:11:08 25-12-2025) Какие подарки? С голоду бы не сдохнуть.... Мешок картошки, коробка макарон.