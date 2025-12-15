У мужчин и женщин приоритеты разные

15 декабря 2025, 14:45, ИА Амител

Новогодний подарок / Фото: amic.ru / Антон Дегтярев

В Барнауле конверт с деньгами – самый желанный новогодний подарок, о котором мечтают 20% опрошенных жителей, на втором месте (14%) – путешествия, на третьем (по 8%) – смартфоны и другие девайсы, а также косметика и парфюмерия, сообщает SuperJob.

«Бытовую технику и электронику для дома хотели бы получить в подарок 7% респондентов, столько же – билеты на культурные мероприятия. Украшения, сертификаты на обучение или товары для спорта желанны для 6%, подарочные сертификаты, книги, компьютерные игры или инструменты для ремонта – для 4%», – говорится в исследовании.

Мужчины чаще хотели бы получить в подарок деньги (31%), а также инструменты для ремонта (6%).

Женщины чаще мечтают о путешествиях (23%), также обрадуются косметике и парфюму (12%), билетам на культурные мероприятия (11%) и украшениям (9%).

Молодежь до 35 лет чаще хочет получить деньги, косметику и гаджеты. Респонденты в возрасте 35–45 лет желают бытовую технику и сертификаты на обучение. А жители старше 45 лет мечтают о товарах для спорта и подарочных сертификатах.