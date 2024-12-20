Российская школьница попыталась поджечь здание сельской администрации

Полицейские изъяли три полимерные бутылки с горючей жидкостью и зажигалку

20 декабря 2024, 21:15, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Кингисеппском районе Ленинградской области 16-летняя школьница попыталась поджечь здание местной администрации. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Административный персонал смог предотвратить пожар до прибытия полиции. Пострадавших нет.

"С места происшествия изъяты три полимерные бутылки с горючей жидкостью, одежда, телефон и зажигалка", – рассказали в ведомстве.

После всех процессуальных действий подростка передали законным представителям под обязательство о явке. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.