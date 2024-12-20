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Российская школьница попыталась поджечь здание сельской администрации

Полицейские изъяли три полимерные бутылки с горючей жидкостью и зажигалку

20 декабря 2024, 21:15, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Кингисеппском районе Ленинградской области 16-летняя школьница попыталась поджечь здание местной администрации. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Административный персонал смог предотвратить пожар до прибытия полиции. Пострадавших нет.

"С места происшествия изъяты три полимерные бутылки с горючей жидкостью, одежда, телефон и зажигалка", – рассказали в ведомстве.

После всех процессуальных действий подростка передали законным представителям под обязательство о явке. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Происшествия дети полиция

Комментарии 7

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Гость

21:53:24 20-12-2024

И опять ни слова о главном - о причине террористического намерения! Чем до такой степени возмутила школьницу местная администрация? Или сумма бабла соблазнила в качестве вознаграждения за криминальное деяние?

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Гость

23:00:36 20-12-2024

Гость (21:53:24 20-12-2024) И опять ни слова о главном - о причине террористического нам... 99% что легкий заработок. Девочке же нужны красивые вещи и новый айфон, а злые 35-летние старперы родаки не понимают девочкиной острой нужды.

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Элен без ребят

11:06:38 21-12-2024

Гость (23:00:36 20-12-2024) 99% что легкий заработок. Девочке же нужны красивые вещи и н... вещи и айфон? шутите. там максимум предложили на бухануть вечерком

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Гость

16:31:52 21-12-2024

Гость (21:53:24 20-12-2024) И опять ни слова о главном - о причине террористического нам... Гость, ты все меришь баблом?

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Гость

08:13:15 21-12-2024

Случай единичный. Один на сто миллионов. Расходимся. Вот когда загорится массово, как в 1917 году - позовите.

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Гость

10:16:25 21-12-2024

Современная Зоя Космодемьянская.

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Musik

22:13:57 21-12-2024

Гость (10:16:25 21-12-2024) Современная Зоя Космодемьянская.... Та была идейная.
Здесь думаю можно вылечить. Грамотного психолога бы..

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