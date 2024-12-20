Российская школьница попыталась поджечь здание сельской администрации
Полицейские изъяли три полимерные бутылки с горючей жидкостью и зажигалку
20 декабря 2024, 21:15, ИА Амител
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Кингисеппском районе Ленинградской области 16-летняя школьница попыталась поджечь здание местной администрации. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Административный персонал смог предотвратить пожар до прибытия полиции. Пострадавших нет.
"С места происшествия изъяты три полимерные бутылки с горючей жидкостью, одежда, телефон и зажигалка", – рассказали в ведомстве.
После всех процессуальных действий подростка передали законным представителям под обязательство о явке. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
21:53:24 20-12-2024
И опять ни слова о главном - о причине террористического намерения! Чем до такой степени возмутила школьницу местная администрация? Или сумма бабла соблазнила в качестве вознаграждения за криминальное деяние?
23:00:36 20-12-2024
Гость (21:53:24 20-12-2024) И опять ни слова о главном - о причине террористического нам... 99% что легкий заработок. Девочке же нужны красивые вещи и новый айфон, а злые 35-летние старперы родаки не понимают девочкиной острой нужды.
11:06:38 21-12-2024
Гость (23:00:36 20-12-2024) 99% что легкий заработок. Девочке же нужны красивые вещи и н... вещи и айфон? шутите. там максимум предложили на бухануть вечерком
16:31:52 21-12-2024
Гость (21:53:24 20-12-2024) И опять ни слова о главном - о причине террористического нам... Гость, ты все меришь баблом?
08:13:15 21-12-2024
Случай единичный. Один на сто миллионов. Расходимся. Вот когда загорится массово, как в 1917 году - позовите.
10:16:25 21-12-2024
Современная Зоя Космодемьянская.
22:13:57 21-12-2024
Гость (10:16:25 21-12-2024) Современная Зоя Космодемьянская.... Та была идейная.
Здесь думаю можно вылечить. Грамотного психолога бы..