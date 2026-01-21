Российские альпинисты опровергли слухи о задержке на вулкане в Антарктиде

Ранее сообщалось, что они оказались в снежном плену

Альпинисты покорили вулкан в Антарктиде / Фото: клуб "7 Вершин"

Группа альпинистов из России благополучно покорила вулкан Сидли в Антарктиде и не попадала в снежную ловушку на шесть дней, как писали ранее в СМИ. Об этом свидетельствуют сообщения в Telegram-канале "Клуб 7 Вершин".

Изначально Telegram-канал Shot написал, что 12 путешественников забрались на высоту 1500 м потухшего вулкана и остались там на несколько дней из-за жесточайшей вьюги. Также уточнялось, что по ночам температура на горе опускалась до -42 градусов.

На самом деле с альпинистами все в порядке, они вернулись в штурмовой лагерь. Участники восхождения рассказали, как все прошло.

«Вчера выдался сложный день. Мы сходили на гору, точнее – на вулкан Сидли, высочайший в Антарктиде. Утро было ясным и безветренным, прогноз радовал, но немного ошибся: ясная погода сменилась облачной, а слабый ветер впоследствии оказался совсем не слабым. Десять часов из 13, потраченных на выход к вершине, нас сопровождала настолько густая облачность, что склон под ногами почти не читался, и иногда мы буквально упирались в стены ледяных глыб», – написали альпинисты.

