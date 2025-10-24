Ночуют в палатке в -30. Российские альпинисты застряли на горной вершине в Непале

Сначала спуск с вершины шел по плану, но затем вмешалась погода

24 октября 2025, 17:05, ИА Амител

Горы / Фото: amic.ru

В Непале на горе Манаслу застряла группа альпинистов из России. Уже несколько дней они не имеют возможности спуститься с пика, находящегося на отметке 8163 метра.

Согласно данным Telegram-канала Shot, 22 октября команда из пяти альпинистов во главе с Андреем Васильевым покорила вершину Манаслу. На восхождение ушло пять дней. Проблемы начались во время спуска из-за резко ухудшившихся погодных условий: поднялся сильный ветер и пошел снег.

Изначально группа Васильева планировала самостоятельно спуститься по плато до высоты 7100 метров, а затем выйти на стандартный австрийский маршрут. Однако из-за плохой видимости команда смогла пройти лишь незначительное расстояние.

Альпинисты связались со спасателями в Непале и попросили о помощи. Они сообщили, что практически исчерпали свои силы для дальнейшего спуска, поскольку им приходится постоянно бороться с тяжелыми погодными условиями.

Сейчас группа делает все возможное, чтобы выжить: они ночуют в палатке при температуре -28 градусов и ветре, достигающем 42 км/ч.