Ночуют в палатке в -30. Российские альпинисты застряли на горной вершине в Непале
Сначала спуск с вершины шел по плану, но затем вмешалась погода
24 октября 2025, 17:05, ИА Амител
В Непале на горе Манаслу застряла группа альпинистов из России. Уже несколько дней они не имеют возможности спуститься с пика, находящегося на отметке 8163 метра.
Согласно данным Telegram-канала Shot, 22 октября команда из пяти альпинистов во главе с Андреем Васильевым покорила вершину Манаслу. На восхождение ушло пять дней. Проблемы начались во время спуска из-за резко ухудшившихся погодных условий: поднялся сильный ветер и пошел снег.
Изначально группа Васильева планировала самостоятельно спуститься по плато до высоты 7100 метров, а затем выйти на стандартный австрийский маршрут. Однако из-за плохой видимости команда смогла пройти лишь незначительное расстояние.
Альпинисты связались со спасателями в Непале и попросили о помощи. Они сообщили, что практически исчерпали свои силы для дальнейшего спуска, поскольку им приходится постоянно бороться с тяжелыми погодными условиями.
Сейчас группа делает все возможное, чтобы выжить: они ночуют в палатке при температуре -28 градусов и ветре, достигающем 42 км/ч.
Срочно всем спасать очередных смелых туристов!!!
17:27:47 24-10-2025
Гость (17:19:37 24-10-2025) Срочно всем спасать очередных смелых туристов!!! ...
Альпинисты - это не туристы!!! И должны знать, что с высоты выше 8000 м. не спасают. 42 км/ч - это слабый ветер. Нужно спасаться самим.
17:32:15 24-10-2025
Гость (17:27:47 24-10-2025) Нужно спасаться самим. Мы обязательно передадим этот важный совет всем альпинистам, кто там замерзает, а то они не знают что делать.
17:44:20 24-10-2025
Гость (17:32:15 24-10-2025) Мы обязательно передадим этот важный совет всем альпинистам,...
Думаю спасатели уже сообщили им, что спасение в их собственных руках и ногах.
21:19:07 24-10-2025
Гость (17:27:47 24-10-2025) Альпинисты - это не туристы!!! И должны знать, что с выс... Скорее всего перепутали, и ветер 42м/с. А это уже ураган. Тут и при -5 замёрзнуть можно.
18:32:28 24-10-2025
Умный в горы не пойдет! Решили повысить в крови адреналин? Повысили...