В Госдуме объяснили возможный запрет на одиночное восхождение на Эльбрус
Подниматься на такие высоты можно будет только в составе организованных групп, зарегистрированных в специальном реестре
14 декабря 2025, 15:00, ИА Амител
Эксперимент по ограничению самостоятельных восхождений на вершины Эльбруса выше 4 тысяч метров направлен на снижение несчастных случаев, пишет ТАСС.
«Эльбрус является самым высокогорным курортом России, и высоты выше 4 тыс. метров связаны с серьезными рисками: гипоксия, переохлаждение, резкая смена погоды», – пояснил агентству заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.
Инициатива Минэкономразвития предполагает, что подниматься на такие высоты можно будет только в составе организованных групп с сертифицированными инструкторами. По словам депутата, это позволит установить контроль за маршрутами и своевременно реагировать на ЧП.
В рамках эксперимента планируется обязательная регистрация всех групп в специальном реестре.
Кривоносов отметил, что ежегодно в российских горах происходит до 200 происшествий, десятки из которых – с летальным исходом, и большинство из них связано с недостаточной подготовкой или попытками восхождения без гидов.
В октябре двое российских альпинистов застряли на горной вершине в Непале в связи со сложными погодными условиями. Им пришлось ночевать в палатке в -30 и при сильном ветре. В конце концов команде удалось добраться до базового лагеря.
15:09:33 14-12-2025
Это важнен чем колбаса без мяса непрокисающее молоко...
И прочая импортозамещатенльская химоза
15:43:52 14-12-2025
Госдуровцев уже и в горы потянуло?... Сидите уже в своих мягких креслах, получайте зп более полумиллиона и не лезьте к населению. Плиз!!! Без вашего "участия" людям намного легче живется.
17:03:35 14-12-2025
Очередной побор.
20:18:06 14-12-2025
Гость (17:03:35 14-12-2025) Очередной побор. ... Посчитайте, сколько недавно средств истратили на туристку, пытаясь вытащить ее со склона Эльбруса. Еще и виноваты остались, так как не смогли из-за штормовой погоды.
08:36:40 15-12-2025
Гость (20:18:06 14-12-2025) Посчитайте, сколько недавно средств истратили на туристку, п... Эльбруса?
20:20:18 14-12-2025
Больше реестров богу реестров