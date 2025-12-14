В Госдуме объяснили возможный запрет на одиночное восхождение на Эльбрус

Подниматься на такие высоты можно будет только в составе организованных групп, зарегистрированных в специальном реестре

14 декабря 2025, 15:00, ИА Амител

Горы / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Эксперимент по ограничению самостоятельных восхождений на вершины Эльбруса выше 4 тысяч метров направлен на снижение несчастных случаев, пишет ТАСС.

«Эльбрус является самым высокогорным курортом России, и высоты выше 4 тыс. метров связаны с серьезными рисками: гипоксия, переохлаждение, резкая смена погоды», – пояснил агентству заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

Инициатива Минэкономразвития предполагает, что подниматься на такие высоты можно будет только в составе организованных групп с сертифицированными инструкторами. По словам депутата, это позволит установить контроль за маршрутами и своевременно реагировать на ЧП.

В рамках эксперимента планируется обязательная регистрация всех групп в специальном реестре.

Кривоносов отметил, что ежегодно в российских горах происходит до 200 происшествий, десятки из которых – с летальным исходом, и большинство из них связано с недостаточной подготовкой или попытками восхождения без гидов.

В октябре двое российских альпинистов застряли на горной вершине в Непале в связи со сложными погодными условиями. Им пришлось ночевать в палатке в -30 и при сильном ветре. В конце концов команде удалось добраться до базового лагеря.