Банк России снизил ключевую ставку до 16,5% годовых

24 октября 2025, 17:45, ИА Амител

Банк России 24 октября 2025 года снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – до 16,5% годовых. Несмотря на это смягчение, регулятор сохраняет жесткую денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией, которая в октябре составила 8,2%.

Основными факторами роста цен остаются удорожание бензина, овощей и фруктов, а также высокие инфляционные ожидания населения. По прогнозу ЦБ, инфляция вернется к целевому уровню 4% только во втором полугодии 2026 года.

Экономика показывает признаки замедления, но внутренний спрос продолжает поддерживаться ростом доходов населения. Рынок труда остается напряженным – безработица на историческом минимуме.

Следующее заседание по ключевой ставке состоится 19 декабря 2025 года.

