НОВОСТИЭкономика

Банк России снизил ключевую ставку до 16,5% годовых

По прогнозу ЦБ, инфляция вернется к целевому уровню 4% только во втором полугодии 2026 года

24 октября 2025, 17:45, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru
Деньги / Фото: amic.ru

Банк России 24 октября 2025 года снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – до 16,5% годовых. Несмотря на это смягчение, регулятор сохраняет жесткую денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией, которая в октябре составила 8,2%.

Основными факторами роста цен остаются удорожание бензина, овощей и фруктов, а также высокие инфляционные ожидания населения. По прогнозу ЦБ, инфляция вернется к целевому уровню 4% только во втором полугодии 2026 года.

Экономика показывает признаки замедления, но внутренний спрос продолжает поддерживаться ростом доходов населения. Рынок труда остается напряженным – безработица на историческом минимуме.

Следующее заседание по ключевой ставке состоится 19 декабря 2025 года.

Ранее эксперты ответили, почему ЦБ "должен" и "не должен" снизить ключевую ставку в октябре.

Экономика деньги банки ставка

Комментарии 7

Avatar Picture
Китсун

17:49:13 24-10-2025

Ну наконец то!! Заживём)))

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:05:35 24-10-2025

Интересно , а увеличение НДС не повлияет на инфляцию?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

18:41:48 24-10-2025

Гость (18:05:35 24-10-2025) Интересно , а увеличение НДС не повлияет на инфляцию?... Повлияет, процентов на 10 все подорожает. Главное помните что в следующем году выборы в ГД и проголосует правильно.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:02:14 25-10-2025

Иван (18:41:48 24-10-2025) Повлияет, процентов на 10 все подорожает. Главное помните чт... За кого голосовать-то? Все с одного корыта кушают

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:51:50 24-10-2025

Гость (18:05:35 24-10-2025) Интересно , а увеличение НДС не повлияет на инфляцию?... Увеличение тарифов ЖКХ и цены на бензин тоже на инфляцию не повлияют. Можно еще ставку снижать.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:13:04 24-10-2025

Несмотря на это смягчение, регулятор сохраняет жесткую денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией/// В чем это проявляется?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

22:03:11 24-10-2025

а также высокие инфляционные ожидания самими банками, вот и держат ставку, точнее - собирают дань.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров