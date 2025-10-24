Банк России снизил ключевую ставку до 16,5% годовых
По прогнозу ЦБ, инфляция вернется к целевому уровню 4% только во втором полугодии 2026 года
24 октября 2025, 17:45, ИА Амител
Банк России 24 октября 2025 года снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – до 16,5% годовых. Несмотря на это смягчение, регулятор сохраняет жесткую денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией, которая в октябре составила 8,2%.
Основными факторами роста цен остаются удорожание бензина, овощей и фруктов, а также высокие инфляционные ожидания населения. По прогнозу ЦБ, инфляция вернется к целевому уровню 4% только во втором полугодии 2026 года.
Экономика показывает признаки замедления, но внутренний спрос продолжает поддерживаться ростом доходов населения. Рынок труда остается напряженным – безработица на историческом минимуме.
Следующее заседание по ключевой ставке состоится 19 декабря 2025 года.
17:49:13 24-10-2025
Ну наконец то!! Заживём)))
18:05:35 24-10-2025
Интересно , а увеличение НДС не повлияет на инфляцию?
18:41:48 24-10-2025
Гость (18:05:35 24-10-2025) Интересно , а увеличение НДС не повлияет на инфляцию?... Повлияет, процентов на 10 все подорожает. Главное помните что в следующем году выборы в ГД и проголосует правильно.
08:02:14 25-10-2025
Иван (18:41:48 24-10-2025) Повлияет, процентов на 10 все подорожает. Главное помните чт... За кого голосовать-то? Все с одного корыта кушают
18:51:50 24-10-2025
Гость (18:05:35 24-10-2025) Интересно , а увеличение НДС не повлияет на инфляцию?... Увеличение тарифов ЖКХ и цены на бензин тоже на инфляцию не повлияют. Можно еще ставку снижать.
19:13:04 24-10-2025
Несмотря на это смягчение, регулятор сохраняет жесткую денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией/// В чем это проявляется?
22:03:11 24-10-2025
а также высокие инфляционные ожидания самими банками, вот и держат ставку, точнее - собирают дань.