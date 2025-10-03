Банк России: в ближайшие годы россияне могут начать получать пенсию цифровыми рублями

Каждый человек сможет сам выбирать, каким образом получать выплаты

03 октября 2025, 17:00, ИА Амител

Цифровой рубль / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Омском отделении Банка России сообщили, что в стране начался эксперимент по использованию цифрового рубля для части социальных и государственных выплат. Об этом пишет издание Om1.ru.

Пилотный проект реализуется совместно с Минфином и Федеральным казначейством. В его рамках тестируются начисления пенсий и стипендий, а также расчеты с компаниями по госконтрактам в сфере капитального строительства. На текущем этапе участие ограничено – пользоваться цифровыми рублями смогут только определенные категории граждан и организаций.

Позднее доступ расширят, и каждый человек сможет сам выбирать, каким образом получать выплаты. Автоматического открытия счета в цифровых рублях не будет – оформить его можно через приложения банков, которые подключены к платформе.

С 1 сентября 2026 года крупнейшие банки и торговые компании с выручкой более 120 миллионов рублей будут обязаны предоставлять клиентам возможность оплаты в цифровых рублях. С сентября 2028 года это требование распространится на все банки и бизнес с меньшей выручкой.