Банк России: в ближайшие годы россияне могут начать получать пенсию цифровыми рублями
Каждый человек сможет сам выбирать, каким образом получать выплаты
03 октября 2025, 17:00, ИА Амител
В Омском отделении Банка России сообщили, что в стране начался эксперимент по использованию цифрового рубля для части социальных и государственных выплат. Об этом пишет издание Om1.ru.
Пилотный проект реализуется совместно с Минфином и Федеральным казначейством. В его рамках тестируются начисления пенсий и стипендий, а также расчеты с компаниями по госконтрактам в сфере капитального строительства. На текущем этапе участие ограничено – пользоваться цифровыми рублями смогут только определенные категории граждан и организаций.
Позднее доступ расширят, и каждый человек сможет сам выбирать, каким образом получать выплаты. Автоматического открытия счета в цифровых рублях не будет – оформить его можно через приложения банков, которые подключены к платформе.
С 1 сентября 2026 года крупнейшие банки и торговые компании с выручкой более 120 миллионов рублей будут обязаны предоставлять клиентам возможность оплаты в цифровых рублях. С сентября 2028 года это требование распространится на все банки и бизнес с меньшей выручкой.
17:35:47 03-10-2025
Цифровые деньги-это суррогаты ничем не обеспеченные вообще...Пшик...
20:06:42 03-10-2025
Александр (17:35:47 03-10-2025) Цифровые деньги-это суррогаты ничем не обеспеченные вообще..... Можно подумать, бумажки чем-то обеспечены. Кроме номинала и обязательств больше ничем. Цифра -
это тоже самое, но в электронном виде. От золотого стандарта в мире отошли десятки лет назад. Сейчас золото - это просто средство вложения.
Единственное, как понял я, для цифрового рубля и операций с ним нужен смартфон и умение жать на нужные кнопки, ну и очки значит тоже
20:40:24 03-10-2025
Александр (17:35:47 03-10-2025) Цифровые деньги-это суррогаты ничем не обеспеченные вообще..... Дык и пенсия сейчас ПШИК.....
19:22:11 03-10-2025
А при переводе пенсии на карту - это какие рубли?
😁
01:11:03 04-10-2025
А сейчас пенсионер может выбирать? На карту или наличкой? Вот и через пару лет тоже не сможет. Только цифровыми. Если останутся пенсионеры кроме привилегированных.
12:19:47 04-10-2025
Интернета нет какие - то цифровые рубли
11:51:51 07-10-2025
Гость (12:19:47 04-10-2025) Интернета нет какие - то цифровые рубли... Это точно. Тут без интернета половина через терминалы платежи не принимает; СБП не работает потому что связи нет, зато "ЦИФРОВЫЕ РУБЛИ"