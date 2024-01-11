Российский аналог "Википедии" полноценно заработает 15 января
"Рувики" можно читать на алтайском языке
11 января 2024, 13:31, ИА Амител
Российский аналог "Википедии", сайт "Рувики", выйдет из бета-тестирования и начнет полноценную работу с 15 января. Об этом пишут "Известия".
В пресс-службе энциклопедии рассказали, что в течение года пользователям станут доступны тематические подборки, видео, подкасты, персонализация контента, аудиопересказ полной и краткой версии статьи, а также обновленный личный кабинет.
На сегодня объем русскоязычных статей в "Рувики" составляет более 1,9 млн.
При этом за полгода интерфейс энциклопедии был создан для 20 языков народов России – в том числе для алтайского, бурятского, калмыцкого и других. Количество энциклопедических статей в этих разделах составляет более 1,1 млн.
13:46:57 11-01-2024
Сколько денег распили на этом бесполезном аналоге?
14:41:09 11-01-2024
Очередной мертворожденный проект от патриотов. Как и Спутник, и Чебурашка, и, прости господи, Электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия. Не дай бог кто-то прочитает в википедии про права человека, аборты или разделение ветвей власти.
14:59:07 11-01-2024
Давно пора.
15:25:22 11-01-2024
отличная новость. пользоваться этой "энциклопедией" я, конечно же, не буду
09:28:52 12-01-2024
Аналог на Википедию, которая не может являться достоверным источником информации и указываться как ссылка в разделе "литература". Получается аналог ресурса с недостоверной информацией?