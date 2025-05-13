"Ростелеком" отметил наградами в честь Дня радио лучших сотрудников на Алтае

Специалисты получили почетные грамоты и благодарности

13 мая 2025, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFKAS7Lc

Награжденные сотрудники / Фото: "Ростелеком"

В День радио компания "Ростелеком" отметила профессиональный праздник, наградив сотрудников из Алтайского края и Республики Алтай. Торжественные мероприятия прошли 7 мая в Барнауле и Горно-Алтайске.

Специалисты получили почетные грамоты и благодарности за успешное выполнение проектов регионального и федерального масштаба, за значительный личный вклад и высокие результаты работы. Ряд сотрудников получили отраслевые награды от министерств цифрового развития и связи регионов и Государственного собрания – Эл Курултай Республики Алтай. В номинациях "Лучший сотрудник", "Вдохновляющий лидер" и "Яркий старт" отличились 32 человека.

Награждение Владимира Колодченко / Фото: "Ростелеком"

Заместителя технического директора Алтайского филиала "Ростелекома" Владимира Колодченко удостоили высшей награды "Мастер связи" от Минцифры России. Под его началом проводят важные государственные проекты: установку новых базовых станций в малых населенных пунктах, обновление телеком-среды, создание единой сети передачи данных и цифровой образовательной среды в школах.

"Во многом благодаря таким сотрудникам мы лидируем по объемам строительства оптических линий связи в Сибири. В Алтайском крае скоростной интернет доступен в 376 населенных пунктах, услугами на его базе пользуются 79% абонентов компании. В Республике Алтай оптика построена в 94 селах, регион по этому показателю занимает одно из ведущих мест в стране", – отметил директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.

В организации сегодня работает 1300 человек, инженеры обслуживают 135 тысяч километров линий и множество оборудования, которое необходимо для стабильной связи. Интернет от компании подключен у 260 тысяч абонентов в двух регионах.

Награжденные сотрудники / Фото: "Ростелеком"

"Ростелеком" на Алтае реализует цифровые решения для бизнеса, обслуживая 14 тысяч компаний, а также работает в рамках 450 контрактов с госучреждениями и организациями. Наиболее значимые проекты – организация видеонаблюдения на экзаменах и в дни выборов, интеллектуальная транспортная система в Барнауле и пригороде, контроль дорожной безопасности в столице Алтайского края и развитие цифровых услуг здравоохранения в Республике Алтай.

ПАО "Ростелеком"

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