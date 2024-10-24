Рубцовчанин лишился машины за повторную пьяную езду

Его также отправили на принудительные работы

24 октября 2024, 16:45, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1332852

Житель Рубцовска лишился машины, потому что повторно сел за руль пьяным. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

В июне водитель выпил и поехал кататься, имея судимость за такое же нарушение. Его остановили, выяснили, что пьян, и отправили под суд.

За повторную пьяную езду у мужчины забрали машину, а его самого приговорили к восьми месяцам принудительных работ.

Также водителя на пять лет лишили прав.

Ранее сообщалось, что в торговом центре на проспекте Строителей в Барнауле задержали 22-летнего жителя села Ребриха. Молодой человек похитил сковороды общей стоимостью более 11 тыс. рублей.

