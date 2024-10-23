Житель Алтайского края украл из торгового центра сковороды на сумму 11 тыс. рублей

Сельчанин похитил посуду и скрылся с места происшествия

23 октября 2024, 15:42, ИА Амител

Сковорода / Фото: unsplash.com/ Nicolas Horn

21 октября в торговом центре на проспекте Строителей в Барнауле задержали 22-летнего жителя села Ребриха. Молодой человек похитил сковороды общей стоимостью более 11 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Алтайскому краю.

По данным следствия, злоумышленник взял со стеллажей магазина три сковороды с антипригарным покрытием. Он пронес посуду в рюкзаке мимо кассовой зоны. Сотрудники службы безопасности распознали вора на камерах видеонаблюдения.

Росгвардейцы отреагировали на тревожную кнопку и оперативно задержали подозреваемого, которым оказался 22-летний житель села Ребриха. Похищенное изъяли. Вопрос о возбуждении уголовного дела решают в настоящее время.