НОВОСТИПроисшествия

Житель Алтайского края украл из торгового центра сковороды на сумму 11 тыс. рублей

Сельчанин похитил посуду и скрылся с места происшествия

23 октября 2024, 15:42, ИА Амител

Сковорода / Фото: unsplash.com/ Nicolas Horn
Сковорода / Фото: unsplash.com/ Nicolas Horn

21 октября в торговом центре на проспекте Строителей в Барнауле задержали 22-летнего жителя села Ребриха. Молодой человек похитил сковороды общей стоимостью более 11 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Алтайскому краю.

По данным следствия, злоумышленник взял со стеллажей магазина три сковороды с антипригарным покрытием. Он пронес посуду в рюкзаке мимо кассовой зоны. Сотрудники службы безопасности распознали вора на камерах видеонаблюдения.

Росгвардейцы отреагировали на тревожную кнопку и оперативно задержали подозреваемого, которым оказался 22-летний житель села Ребриха. Похищенное изъяли. Вопрос о возбуждении уголовного дела решают в настоящее время.

Комментарии 9

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Гость

15:46:21 23-10-2024

Семки что ли жарить собрался

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Гость

15:54:39 23-10-2024

а не должны ТРИ сковороды стоить как полкрыла ракеты.

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Гость

15:56:09 23-10-2024

Ого, на сковороде сделали торговый центр, оказывается! А что украл-то?

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Гость

16:12:12 23-10-2024

Гость (15:56:09 23-10-2024) Ого, на сковороде сделали торговый центр, оказывается! А что...
В каком месте смеяться?

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Гость

16:44:43 23-10-2024

Гость (16:12:12 23-10-2024) В каком месте смеяться?... А вам где разрешают?

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Гость

09:53:54 24-10-2024

Гость (16:44:43 23-10-2024) А вам где разрешают?...
Разрешения не спрашиваю. Иди умничай на уроках. Может удастся блеснуть перед ровней.

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Гость

17:11:48 23-10-2024

В наказание ему сковородой по башке!
И отпустить домой...

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Акакий

08:20:14 24-10-2024

Гость (17:11:48 23-10-2024) В наказание ему сковородой по башке!И отпустить домой...... По жопе.

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Гость

11:24:43 24-10-2024

Гость (17:11:48 23-10-2024) В наказание ему сковородой по башке!И отпустить домой...... Тремя, каждой по разу!

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