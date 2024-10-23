Житель Алтайского края украл из торгового центра сковороды на сумму 11 тыс. рублей
Сельчанин похитил посуду и скрылся с места происшествия
23 октября 2024, 15:42, ИА Амител
21 октября в торговом центре на проспекте Строителей в Барнауле задержали 22-летнего жителя села Ребриха. Молодой человек похитил сковороды общей стоимостью более 11 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Алтайскому краю.
По данным следствия, злоумышленник взял со стеллажей магазина три сковороды с антипригарным покрытием. Он пронес посуду в рюкзаке мимо кассовой зоны. Сотрудники службы безопасности распознали вора на камерах видеонаблюдения.
Росгвардейцы отреагировали на тревожную кнопку и оперативно задержали подозреваемого, которым оказался 22-летний житель села Ребриха. Похищенное изъяли. Вопрос о возбуждении уголовного дела решают в настоящее время.
15:46:21 23-10-2024
Семки что ли жарить собрался
15:54:39 23-10-2024
а не должны ТРИ сковороды стоить как полкрыла ракеты.
15:56:09 23-10-2024
Ого, на сковороде сделали торговый центр, оказывается! А что украл-то?
16:12:12 23-10-2024
Гость (15:56:09 23-10-2024) Ого, на сковороде сделали торговый центр, оказывается! А что...
В каком месте смеяться?
16:44:43 23-10-2024
Гость (16:12:12 23-10-2024) В каком месте смеяться?... А вам где разрешают?
09:53:54 24-10-2024
Гость (16:44:43 23-10-2024) А вам где разрешают?...
Разрешения не спрашиваю. Иди умничай на уроках. Может удастся блеснуть перед ровней.
17:11:48 23-10-2024
В наказание ему сковородой по башке!
И отпустить домой...
08:20:14 24-10-2024
Гость (17:11:48 23-10-2024) В наказание ему сковородой по башке!И отпустить домой...... По жопе.
11:24:43 24-10-2024
Гость (17:11:48 23-10-2024) В наказание ему сковородой по башке!И отпустить домой...... Тремя, каждой по разу!