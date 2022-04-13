Экс-директор детского санатория в Рубцовске получил условный срок за присвоение почти 1 млн рублей
Мужчина фиктивно нанимал сотрудников, которые фактически в учреждении не работали
В Рубцовске бывшего директора детского санатория признали виновным в присвоении денег, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
С 2015 по 2021 год злоумышленник фиктивно трудоустраивал работников в возглавляемое им учреждение, при этом фактически они там не работали.
«Достоверно зная, что работники не выполняют трудовые обязанности, [директор] предоставлял недостоверные сведения для начисления заработной платы, которую он присваивал себе», — говорится в сообщении.
В общей сложности мужчина похитил у регионального Минздрава и медучреждения более 926 тысяч рублей.
Во время следствия директор санатория признал вину и полностью возместил ущерб. Суд признал подсудимого виновным и приговорил его к двум годам условно с испытательным сроком два года.