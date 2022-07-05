Пять новых троллейбусов купят Рубцовску за 122 млн рублей
Поставщик будет обязан привезти их до 1 ноября
5 июля 2022, 13:25, Никита Черников
Минтранс Алтайского края объявил о покупке пяти троллейбусов 2022 года выпуска на 122,3 млн рублей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные сайта госзакупок.
Транспорт должен быть укомплектован системами климат-контроля и местами для инвалидов, в том числе колясочников.
Поставщик будет обязан привезти транспорт в Рубцовск до 1 ноября.
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