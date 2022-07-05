Пять новых троллейбусов купят Рубцовску за 122 млн рублей

Минтранс Алтайского края объявил о покупке пяти троллейбусов 2022 года выпуска на 122,3 млн рублей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Транспорт должен быть укомплектован системами климат-контроля и местами для инвалидов, в том числе колясочников.

Поставщик будет обязан привезти транспорт в Рубцовск до 1 ноября.