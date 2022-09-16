Рубцовск получит «на сдачу» два троллейбуса с зарядками для телефонов
Новый электротранспорт будет также оборудован системой кондиционирования
В Алтайском крае прошли торги по двум дополнительным троллейбусам для Рубцовска, сообщает региональный Минтранс.
В ходе торгов начальную цену на два троллейбуса (48,9 млн рублей) удалось снизить почти на 6 млн рублей, на 12%. С победителем до 1 октября заключат контракт на поставку транспорта.
«Торги по пяти единицам завершились в августе. По итогам конкурсных процедур образовалась экономия средств, за счёт чего удалось закупить две дополнительные единицы», — пояснили в ведомстве.
Новые троллейбусы будут оборудованы системой кондиционирования и зарядками для мобильных устройств, а также всем необходимым для перевозки маломобильных групп населения.
Общая сумма средств, направленных на закупку троллейбусов, составит около 135 млн рублей.
Ранее amic.ru рассказал, какие новые троллейбусы получит Рубцовск и почему они не достались Барнаулу.