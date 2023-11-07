Руководитель Малого театра Юрий Соломин попал в больницу в тяжелом состоянии
Врачи диагностировали у него инсульт
07 ноября 2023, 17:03, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин попал в больницу с инсультом. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным СМИ, в день госпитализации 6 ноября Соломин почувствовал недомогание и симптомы, указывающие на инсульт. Позднее врачи сделали артисту КТ и подтвердили диагноз.
Сейчас Юрий Соломин находится в реанимации. Его состояние медики оценивают как тяжелое, при этом сознание худрука Малого театра ясное, а дышит он самостоятельно.
88-летний Юрий Соломин за время своей профессиональной деятельности играл не только в театре, но и в кино. Зрителю он известен по ролям в фильмах "Обыкновенное чудо" и др.
Комментарии 0