Руководитель Малого театра Юрий Соломин попал в больницу в тяжелом состоянии

Врачи диагностировали у него инсульт

07 ноября 2023, 17:03, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин попал в больницу с инсультом. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным СМИ, в день госпитализации 6 ноября Соломин почувствовал недомогание и симптомы, указывающие на инсульт. Позднее врачи сделали артисту КТ и подтвердили диагноз.

Сейчас Юрий Соломин находится в реанимации. Его состояние медики оценивают как тяжелое, при этом сознание худрука Малого театра ясное, а дышит он самостоятельно.

88-летний Юрий Соломин за время своей профессиональной деятельности играл не только в театре, но и в кино. Зрителю он известен по ролям в фильмах "Обыкновенное чудо" и др.