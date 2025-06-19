"Русские витязи" могут вновь прилететь в Барнаул в День города

Этот вопрос прорабатывается, рассказал председатель городского комитета по культуре

19 июня 2025, 19:48, ИА Амител

"Русские витязи" над Барнаулом / Фото: amic.ru

Пилотажная группа "Русские витязи" может вновь показать авиашоу в Барнауле в День города – в настоящее время в администрации прорабатывают этот вопрос, сообщил председатель городского комитета по культуре Валерий Паршков в ходе заседания оргкомитета по подготовке и празднованию 295-й годовщины краевой столицы.

"Прорабатывается вопрос участия в праздновании Дня города авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи" Воздушно-космических сил Российской Федерации с показательными полетами над акваторией Оби", – передает пресс-центр мэрии.

Напомним, в прошлом году "Русские витязи" выступили на Дне города в Барнауле. На авиашоу пришло огромное количество жителей, на набережной Оби и в Нагорном парке просто не было свободного места. 2 сентября они сделали круг почета над городом.

Тогда, сразу после полета над краевой столицей, "Русские витязи" рассказали в эксклюзивном интервью amic.ru, что они не смогли показать зрителям из-за погоды, а также с какой скоростью летали истребители.