НОВОСТИОбщество

"Русские витязи" могут вновь прилететь в Барнаул в День города

Этот вопрос прорабатывается, рассказал председатель городского комитета по культуре

19 июня 2025, 19:48, ИА Амител

"Русские витязи" над Барнаулом / Фото: amic.ru
"Русские витязи" над Барнаулом / Фото: amic.ru

Пилотажная группа "Русские витязи" может вновь показать авиашоу в Барнауле в День города – в настоящее время в администрации прорабатывают этот вопрос, сообщил председатель городского комитета по культуре Валерий Паршков в ходе заседания оргкомитета по подготовке и празднованию 295-й годовщины краевой столицы.

"Прорабатывается вопрос участия в праздновании Дня города авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи" Воздушно-космических сил Российской Федерации с показательными полетами над акваторией Оби", – передает пресс-центр мэрии.

Напомним, в прошлом году "Русские витязи" выступили на Дне города в Барнауле. На авиашоу пришло огромное количество жителей, на набережной Оби и в Нагорном парке просто не было свободного места. 2 сентября они сделали круг почета над городом.

Тогда, сразу после полета над краевой столицей, "Русские витязи" рассказали в эксклюзивном интервью amic.ru, что они не смогли показать зрителям из-за погоды, а также с какой скоростью летали истребители.

Пилотажная группа

"Берем шумом". "Витязи" о полете над Барнаулом, погоде и конкуренции со "Стрижами"

Эксклюзивное интервью "Русских витязей" после полета над столицей Алтайского края
НОВОСТИОбщество
Барнаул День города

Комментарии 10

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Гость

20:27:30 19-06-2025

Ура!!!

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Гость

08:15:03 20-06-2025

Зачем? Опять некоторые вусмерть перепугаются!

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Гость

08:59:30 20-06-2025

Гость (08:15:03 20-06-2025) Зачем? Опять некоторые вусмерть перепугаются! ... Пусчай с унитаза смотрят!!!!!!!

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Асса

08:38:41 20-06-2025

БИЗНЕС батенька - ничего личного.

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Гостья

08:50:30 20-06-2025

Отлична новость! Очень ждём!

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Гость

08:56:08 20-06-2025

Зачем? Деньги в воздух?

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Гость

09:43:50 20-06-2025

Гость (08:56:08 20-06-2025) Зачем? Деньги в воздух?... А Вы хотели чтобы деньги Вам в карман?)

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Гость

10:19:19 20-06-2025

Ну вот есть они, проводят шоу, авиашоу. В боевых действиях стали не актуальны получается!? А вот развлекать народ и поднимать патриотизм наверное?

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Гость

14:55:14 20-06-2025

а можно не надо?

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Гость

15:03:04 20-06-2025

Спрашивается зачем? Зачем тратить государственные деньги и показывать бесполезные самолеты которые давно уже не нужн. Толк какой от них? Погудеть громко в небе? Сейчас не 1941 год. Этим не напугаешь.

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