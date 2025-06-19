"Русские витязи" могут вновь прилететь в Барнаул в День города
Этот вопрос прорабатывается, рассказал председатель городского комитета по культуре
19 июня 2025, 19:48, ИА Амител
Пилотажная группа "Русские витязи" может вновь показать авиашоу в Барнауле в День города – в настоящее время в администрации прорабатывают этот вопрос, сообщил председатель городского комитета по культуре Валерий Паршков в ходе заседания оргкомитета по подготовке и празднованию 295-й годовщины краевой столицы.
"Прорабатывается вопрос участия в праздновании Дня города авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи" Воздушно-космических сил Российской Федерации с показательными полетами над акваторией Оби", – передает пресс-центр мэрии.
Напомним, в прошлом году "Русские витязи" выступили на Дне города в Барнауле. На авиашоу пришло огромное количество жителей, на набережной Оби и в Нагорном парке просто не было свободного места. 2 сентября они сделали круг почета над городом.
Тогда, сразу после полета над краевой столицей, "Русские витязи" рассказали в эксклюзивном интервью amic.ru, что они не смогли показать зрителям из-за погоды, а также с какой скоростью летали истребители.
20:27:30 19-06-2025
Ура!!!
08:15:03 20-06-2025
Зачем? Опять некоторые вусмерть перепугаются!
08:59:30 20-06-2025
Гость (08:15:03 20-06-2025) Зачем? Опять некоторые вусмерть перепугаются! ... Пусчай с унитаза смотрят!!!!!!!
08:38:41 20-06-2025
БИЗНЕС батенька - ничего личного.
08:50:30 20-06-2025
Отлична новость! Очень ждём!
08:56:08 20-06-2025
Зачем? Деньги в воздух?
09:43:50 20-06-2025
Гость (08:56:08 20-06-2025) Зачем? Деньги в воздух?... А Вы хотели чтобы деньги Вам в карман?)
10:19:19 20-06-2025
Ну вот есть они, проводят шоу, авиашоу. В боевых действиях стали не актуальны получается!? А вот развлекать народ и поднимать патриотизм наверное?
14:55:14 20-06-2025
а можно не надо?
15:03:04 20-06-2025
Спрашивается зачем? Зачем тратить государственные деньги и показывать бесполезные самолеты которые давно уже не нужн. Толк какой от них? Погудеть громко в небе? Сейчас не 1941 год. Этим не напугаешь.