"Русские витязи" предупредили барнаульцев о возможном изменении времени полета

Начало авиашоу зависит от погодных условий

31 августа 2024, 11:40, ИА Амител

"Русские витязи" над Барнаулом / Фото: amic.ru

Авиашоу "Русских витязей" ориентировочно начнется в 17:00, однако возможны изменения по погодным условиям. Об этом пилотажная группа предупредила в своем Telegram-канале.

"Ориентировочное время: полет на доразведку погоды – 15:00, демонстрационный полет группы – 17:00. Возможны изменения по погодным условиям", – говорится в сообщении.

Точные данные о времени начала авиашоу будут известны после доразведки погоды. Напомним, вчера, 30 августа, за два часа до тренировочных полетов группы также один истребитель Су-30СМ сначала проверил погодные условия.

"Русские витязи" напомнили, что на набережной Оби, в зоне показа авиашоу, будет работать шатер сувенирной продукции с символикой авиагруппы. Там же с 15:20 до 16:00 и с 17:30 до 18:30 будет организована автограф-сессия с представителем группы.

"Приглашаем всех прекрасно провести время в этот праздничный день на набережной Оби и в Нагорном парке", – обратились пилоты к барнаульцам.

Утром 31 августа "Русские витязи" поздравили Барнаул с Днем города и показали краевую столицу с высоты птичьего полета.