Ряд российских НПЗ сможет выпускать топливо "Евро-3" до конца 2026 года

Контроль за реализацией механизма возложен на Министерство энергетики

03 июля 2026, 12:49, ИА Амител

Бензин / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Правительство России до конца 2026 года разрешило отдельным нефтеперерабатывающим заводам выпускать бензин и дизельное топливо с характеристиками, отличающимися от действующих экологических требований. Решение направлено на увеличение предложения топлива на внутреннем рынке. Соответствующее постановление подписал кабинет министров, пишет РИА Новости.

Согласно документу, до 31 декабря 2026 года включительно отдельным НПЗ разрешается выпускать в обращение бензин и дизельное топливо экологического класса К5 с повышенным допустимым содержанием серы и рядом других измененных характеристик.

Послабление распространяется только на нефтеперерабатывающие заводы, которые заключили с Минэнерго соглашения о модернизации производственных мощностей до 1 июня 2019 года.

Контроль за реализацией механизма возложен на Министерство энергетики. Ведомство будет ежемесячно докладывать правительству о производителях, объемах выпуска и технологиях изготовления такого топлива.

В Минэнерго пояснили, что мера позволит направить на внутренний рынок дополнительные объемы бензина и дизельного топлива для удовлетворения существующего спроса. При этом такое топливо не будет маркироваться единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС.