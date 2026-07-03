Ряд российских НПЗ сможет выпускать топливо "Евро-3" до конца 2026 года
Контроль за реализацией механизма возложен на Министерство энергетики
03 июля 2026, 12:49, ИА Амител
Правительство России до конца 2026 года разрешило отдельным нефтеперерабатывающим заводам выпускать бензин и дизельное топливо с характеристиками, отличающимися от действующих экологических требований. Решение направлено на увеличение предложения топлива на внутреннем рынке. Соответствующее постановление подписал кабинет министров, пишет РИА Новости.
Согласно документу, до 31 декабря 2026 года включительно отдельным НПЗ разрешается выпускать в обращение бензин и дизельное топливо экологического класса К5 с повышенным допустимым содержанием серы и рядом других измененных характеристик.
Послабление распространяется только на нефтеперерабатывающие заводы, которые заключили с Минэнерго соглашения о модернизации производственных мощностей до 1 июня 2019 года.
Контроль за реализацией механизма возложен на Министерство энергетики. Ведомство будет ежемесячно докладывать правительству о производителях, объемах выпуска и технологиях изготовления такого топлива.
В Минэнерго пояснили, что мера позволит направить на внутренний рынок дополнительные объемы бензина и дизельного топлива для удовлетворения существующего спроса. При этом такое топливо не будет маркироваться единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС.
12:55:02 03-07-2026
Цена ?
13:07:45 03-07-2026
А как мы узнаем, что на конкретной АЗС заправляют галимую серную бодягу? Я не депутат чтобы каждую неделю мотор менять на машине, у меня столько денег нет.
13:30:35 03-07-2026
Гость (13:07:45 03-07-2026) А как мы узнаем, что на конкретной АЗС заправляют галимую се...
Ну, так и узнаете, по частоте ремонта топливной аппаратуры, удалении катализатора...
13:36:07 03-07-2026
Гость (13:07:45 03-07-2026) А как мы узнаем, что на конкретной АЗС заправляют галимую се... а тебя спросить забыли мил человек. Бери что дают и не расшатывай.
16:35:25 03-07-2026
Гость (13:07:45 03-07-2026) А как мы узнаем, что на конкретной АЗС заправляют галимую се... купи коня и катай. никак ты не узнаешь. каждый сам за себя ващета, тебя мама не научила?!
12:59:18 04-07-2026
Гость (13:07:45 03-07-2026) А как мы узнаем, что на конкретной АЗС заправляют галимую се... изучи мат часть прежде чем писать бред, класс евро ни как не влияет на твой мотор тем более если ему 10 лет и более.
13:16:33 03-07-2026
80 руб
13:53:45 03-07-2026
Гость (13:16:33 03-07-2026) 80 руб... 120,мы же равнянмся на Европу.
13:30:43 03-07-2026
Если для внутреннего рынка, то ничего:Гринписовцы на надувных лодках мешать не будут.
13:55:37 03-07-2026
Гость (13:30:43 03-07-2026) Если для внутреннего рынка, то ничего:Гринписовцы на надувны... Израиль их отучил.
14:48:02 03-07-2026
Среди мемное морэ. (13:55:37 03-07-2026) Израиль их отучил. ... Некоторых утопили в Мёртвом море.
13:42:19 03-07-2026
Заодно и китайский автопром победим, а Нива и на таком поедет
14:06:14 03-07-2026
Гость (13:42:19 03-07-2026) Заодно и китайский автопром победим, а Нива и на таком поеде... Нива. на все случаи жизни.
и в пир, и в мир.
14:50:19 03-07-2026
Гость (13:42:19 03-07-2026) Заодно и китайский автопром победим, а Нива и на таком поеде...
вчера на ГПН в ровера чел залил АИ- 92 полный бак...
бгг
13:48:02 03-07-2026
почему-то кажется . что ДВС будут стреляться как беляки в 1920м.
прямо на пристани
14:33:42 03-07-2026
Ну пусть тогда разрешают катализаторы удалять.
01:54:59 05-07-2026
Гость (14:33:42 03-07-2026) Ну пусть тогда разрешают катализаторы удалять.... Лучше удалять с дорог таких водятлов без катализатора которые травят нас всех ядом