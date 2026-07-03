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Ряд российских НПЗ сможет выпускать топливо "Евро-3" до конца 2026 года

Контроль за реализацией механизма возложен на Министерство энергетики

03 июля 2026, 12:49, ИА Амител

Бензин / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Бензин / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Правительство России до конца 2026 года разрешило отдельным нефтеперерабатывающим заводам выпускать бензин и дизельное топливо с характеристиками, отличающимися от действующих экологических требований. Решение направлено на увеличение предложения топлива на внутреннем рынке. Соответствующее постановление подписал кабинет министров, пишет РИА Новости.

Согласно документу, до 31 декабря 2026 года включительно отдельным НПЗ разрешается выпускать в обращение бензин и дизельное топливо экологического класса К5 с повышенным допустимым содержанием серы и рядом других измененных характеристик.

Послабление распространяется только на нефтеперерабатывающие заводы, которые заключили с Минэнерго соглашения о модернизации производственных мощностей до 1 июня 2019 года.

Контроль за реализацией механизма возложен на Министерство энергетики. Ведомство будет ежемесячно докладывать правительству о производителях, объемах выпуска и технологиях изготовления такого топлива.

В Минэнерго пояснили, что мера позволит направить на внутренний рынок дополнительные объемы бензина и дизельного топлива для удовлетворения существующего спроса. При этом такое топливо не будет маркироваться единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС.

Экология Россия Топливо
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Комментарии 17

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Гость

12:55:02 03-07-2026

Цена ?

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Гость

13:07:45 03-07-2026

А как мы узнаем, что на конкретной АЗС заправляют галимую серную бодягу? Я не депутат чтобы каждую неделю мотор менять на машине, у меня столько денег нет.

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Гость

13:30:35 03-07-2026

Гость (13:07:45 03-07-2026) А как мы узнаем, что на конкретной АЗС заправляют галимую се...
Ну, так и узнаете, по частоте ремонта топливной аппаратуры, удалении катализатора...

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Гость

13:36:07 03-07-2026

Гость (13:07:45 03-07-2026) А как мы узнаем, что на конкретной АЗС заправляют галимую се... а тебя спросить забыли мил человек. Бери что дают и не расшатывай.

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Гость

16:35:25 03-07-2026

Гость (13:07:45 03-07-2026) А как мы узнаем, что на конкретной АЗС заправляют галимую се... купи коня и катай. никак ты не узнаешь. каждый сам за себя ващета, тебя мама не научила?!

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Гость

12:59:18 04-07-2026

Гость (13:07:45 03-07-2026) А как мы узнаем, что на конкретной АЗС заправляют галимую се... изучи мат часть прежде чем писать бред, класс евро ни как не влияет на твой мотор тем более если ему 10 лет и более.

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Гость

13:16:33 03-07-2026

80 руб

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кто больше?

13:53:45 03-07-2026

Гость (13:16:33 03-07-2026) 80 руб... 120,мы же равнянмся на Европу.

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Гость

13:30:43 03-07-2026

Если для внутреннего рынка, то ничего:Гринписовцы на надувных лодках мешать не будут.

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Среди мемное морэ.

13:55:37 03-07-2026

Гость (13:30:43 03-07-2026) Если для внутреннего рынка, то ничего:Гринписовцы на надувны... Израиль их отучил.

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Гость

14:48:02 03-07-2026

Среди мемное морэ. (13:55:37 03-07-2026) Израиль их отучил. ... Некоторых утопили в Мёртвом море.

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Гость

13:42:19 03-07-2026

Заодно и китайский автопром победим, а Нива и на таком поедет

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так точно.

14:06:14 03-07-2026

Гость (13:42:19 03-07-2026) Заодно и китайский автопром победим, а Нива и на таком поеде... Нива. на все случаи жизни.
и в пир, и в мир.

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Гость

14:50:19 03-07-2026

Гость (13:42:19 03-07-2026) Заодно и китайский автопром победим, а Нива и на таком поеде...

вчера на ГПН в ровера чел залил АИ- 92 полный бак...
бгг

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Трагати

13:48:02 03-07-2026

почему-то кажется . что ДВС будут стреляться как беляки в 1920м.
прямо на пристани

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Гость

14:33:42 03-07-2026

Ну пусть тогда разрешают катализаторы удалять.

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Гость

01:54:59 05-07-2026

Гость (14:33:42 03-07-2026) Ну пусть тогда разрешают катализаторы удалять.... Лучше удалять с дорог таких водятлов без катализатора которые травят нас всех ядом

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