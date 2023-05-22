Рыжего из "Иванушек" подозревают в алкоголизме – он грешит на чебуреки и хинкали
Фанаты Андрея Григорьева-Апполонова обеспокоены резкими изменениями во внешнем виде артиста
22 мая 2023, 07:20, ИА Амител
Публика подозревает, что у Андрея Григорьева-Апполонова есть проблемы со здоровьем, а, возможно, он страдает от алкоголизма. Об этом сообщает портал "7 Дней".
Фанаты группы в последнее время стали замечать, что у "Рыжего из "Иванушек" очень сильно меняется внешний вид – артист набирает вес и "распухает".
Некоторые предполагают, что виной всему является пристрастие певца к алкоголю. При этом сам Григорьев-Апполонов говорит о том, что с ним всё в порядке, а вес увеличивается из-за любви к чебурекам, хачапури и беляшам.
При этом о своём состоянии артист заботится – проходит медицинское обследование, чтобы исключить вероятность развития серьёзных болезней.
07:50:20 22-05-2023
Где вы видели толстых алкашей. Они все худые и маленького роста, как Митя.
08:19:16 22-05-2023
Гость (07:50:20 22-05-2023) Где вы видели толстых алкашей. Они все худые и маленького ро... Сразу понятно, к алкашам вы имеете умозрительное отношение )
08:26:20 22-05-2023
Гость (08:19:16 22-05-2023) Гость (07:50:20 22-05-2023) Где вы видели толстых алка... Митю умом не обозришь...
10:01:16 22-05-2023
Гость (08:19:16 22-05-2023) Гость (07:50:20 22-05-2023) Где вы видели толстых алка... Тоже прибухиваешь ? Попробуй чебуреком или хинкалей закусить. Тока смотри что-бы харя не треснула...
09:38:38 22-05-2023
Гость (07:50:20 22-05-2023) Где вы видели толстых алкашей. Они все худые и маленького ро... Так он зерновой вискарь наверно пьет - как лошадь на зерне буреет.
10:47:11 22-05-2023
На Ю.Антонова похож стал.
15:35:48 22-05-2023
Возраст, падение уровня тестостерона, плюс неправильный образ жизни, в том числе и жрёт что попало. И да, алкоголь задерживает влагу в организме, отчего на первых стадиях человека начинает распирать в стороны... это потом, когда печень кончится, он становится сухим и с жёлтыми глазами... Так что товарищ, не страдает от алкоголизма, он им пока наслаждается.