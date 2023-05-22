Рыжего из "Иванушек" подозревают в алкоголизме – он грешит на чебуреки и хинкали

Фанаты Андрея Григорьева-Апполонова обеспокоены резкими изменениями во внешнем виде артиста

22 мая 2023, 07:20, ИА Амител

Кадр из программы "Секрет на миллион"

Публика подозревает, что у Андрея Григорьева-Апполонова есть проблемы со здоровьем, а, возможно, он страдает от алкоголизма. Об этом сообщает портал "7 Дней".

Фанаты группы в последнее время стали замечать, что у "Рыжего из "Иванушек" очень сильно меняется внешний вид – артист набирает вес и "распухает".

Некоторые предполагают, что виной всему является пристрастие певца к алкоголю. При этом сам Григорьев-Апполонов говорит о том, что с ним всё в порядке, а вес увеличивается из-за любви к чебурекам, хачапури и беляшам.

При этом о своём состоянии артист заботится – проходит медицинское обследование, чтобы исключить вероятность развития серьёзных болезней.