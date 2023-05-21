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SHAMAN ответил раскритиковавшему его Губину

Он заявил, что выбрал свой стиль, отражающий патриотические ценности

21 мая 2023, 09:10, ИА Амител

Певец SHAMAN / Фото: скриншот из клипа "Я русский" в YouTube
Певец SHAMAN / Фото: скриншот из клипа "Я русский" в YouTube

Певец SHAMAN прокомментировал слова известного исполнителя Андрея Губина в свой адрес. Комментарий он дал в эфире шоу "Ты не поверишь!".

Ранее Губин отметил, что в музыке, которую делает SHAMAN, нет ничего нового.

Певец, отвечая Андрею Губину, отметил, что уважает его творчество. При этом он добавил, то выбрал свой стиль, отражающий патриотические ценности, а также его убеждения.

Губин также говорил о том, что для обретения популярности артисты должны искать новые жанры.

культура Шоу-бизнес

Комментарии 5

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Гость

11:49:41 21-05-2023

Гость (09:50:15 21-05-2023) Андрюха Губин - это русский, а полупокер SHAMAN - на английс... Русский Губин живущий в Германии, браво

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Зарянка.

12:19:26 21-05-2023

Шаман показывает своё воспитание с лучшей стороны. В отличие от Губина и его поклонников. Разочаровалась в Глубине, как в человеке без Вести и достоинства.

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Виктор

13:11:56 21-05-2023

Андрюша! Зависть это плохое качество. Шаман поёт и будет петь, пока его песни востребованы. А где ты со своим "мальчиком-бродягой"? Сидишь где-то в вонючем кабаке и через очередную пустую бутылку ещё кого-то оцениваешь... Чего с тебя , алкаша, ещё взять? Проспись!

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Гость

08:40:50 22-05-2023

На арийца со свастикой - этот шаман похож

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Наталья

11:04:33 22-05-2023

Зачем давать советы, как стать популярным, если Шаман уже известен? Андрюша, тебя тоже критиковали в свое время, и ты начал? Нехорошо.

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