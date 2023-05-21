SHAMAN ответил раскритиковавшему его Губину
Он заявил, что выбрал свой стиль, отражающий патриотические ценности
21 мая 2023, 09:10, ИА Амител
Певец SHAMAN / Фото: скриншот из клипа "Я русский" в YouTube
Певец SHAMAN прокомментировал слова известного исполнителя Андрея Губина в свой адрес. Комментарий он дал в эфире шоу "Ты не поверишь!".
Ранее Губин отметил, что в музыке, которую делает SHAMAN, нет ничего нового.
Певец, отвечая Андрею Губину, отметил, что уважает его творчество. При этом он добавил, то выбрал свой стиль, отражающий патриотические ценности, а также его убеждения.
Губин также говорил о том, что для обретения популярности артисты должны искать новые жанры.
11:49:41 21-05-2023
Гость (09:50:15 21-05-2023) Андрюха Губин - это русский, а полупокер SHAMAN - на английс... Русский Губин живущий в Германии, браво
12:19:26 21-05-2023
Шаман показывает своё воспитание с лучшей стороны. В отличие от Губина и его поклонников. Разочаровалась в Глубине, как в человеке без Вести и достоинства.
13:11:56 21-05-2023
Андрюша! Зависть это плохое качество. Шаман поёт и будет петь, пока его песни востребованы. А где ты со своим "мальчиком-бродягой"? Сидишь где-то в вонючем кабаке и через очередную пустую бутылку ещё кого-то оцениваешь... Чего с тебя , алкаша, ещё взять? Проспись!
08:40:50 22-05-2023
На арийца со свастикой - этот шаман похож
11:04:33 22-05-2023
Зачем давать советы, как стать популярным, если Шаман уже известен? Андрюша, тебя тоже критиковали в свое время, и ты начал? Нехорошо.