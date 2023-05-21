SHAMAN ответил раскритиковавшему его Губину

Он заявил, что выбрал свой стиль, отражающий патриотические ценности

21 мая 2023, 09:10, ИА Амител

Певец SHAMAN / Фото: скриншот из клипа "Я русский" в YouTube

Певец SHAMAN прокомментировал слова известного исполнителя Андрея Губина в свой адрес. Комментарий он дал в эфире шоу "Ты не поверишь!".

Ранее Губин отметил, что в музыке, которую делает SHAMAN, нет ничего нового.

Певец, отвечая Андрею Губину, отметил, что уважает его творчество. При этом он добавил, то выбрал свой стиль, отражающий патриотические ценности, а также его убеждения.

Губин также говорил о том, что для обретения популярности артисты должны искать новые жанры.