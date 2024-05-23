С 1 июля в Алтайском крае введут дифференцированные тарифы на электроэнергию

Как они будут применяться к населению — рассказали в АО "Алтайкрайэнерго"

23 мая 2024, 13:40, ИА Амител

Электричество. Лампочка. Оплата ЖКУ / Фото: freepik.com

В Алтайском крае вводят дифференцированные тарифы на электроэнергию для населения. Они будут действовать с 1 июля по 31 декабря 2024 года, сказано в решении Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 30.11.2023 № 280.

Что такое дифференцированный тариф?

Дифференцированный тариф на электроэнергию – это система оплаты электроэнергии, поставляемой населению (и приравненным к нему категориям потребителей), в которой стоимость потребляемой электроэнергии зависит от ежемесячного объема потребления.

Гарантирующий поставщик производит начисления с учетом введенных диапазонов объемов потребления электрической энергии (мощности) в месяц для потребителей на одно помещение/земельный участок/гараж/хозяйственную постройку.

Для Алтайского края их три:

до 10 980 кВт⋅ч включительно;

от 10 981 кВт⋅ч до 14 640 кВт⋅ч включительно;

свыше 14 640 кВт⋅ч.

Кроме различия тарифов на электроэнергию для жителей города и села, на второе полугодие текущего года установлен свой тариф еще и для каждого диапазона.

И как будут считать?

Пример: гражданин И. проживает в сельской местности в усадьбе с теплым полом, сауной, гостевым домиком и крытым отапливаемым электричеством бассейном. В августе 2024 года по индивидуальному прибору учета он потребил электроэнергию объемом 15 600 кВт⋅ч.

Гарантирующий поставщик в соответствии с решением выставит ему платежный документ с расчетами по трем установленным диапазонам:

объем 10 980 кВт⋅ч по тарифу 4,34 руб/кВт⋅ч, размер платы – 47 653,2 руб.;

объем 3 660 кВт⋅ч (разница между вторым и первым диапазонами) по тарифу 5,25 руб/кВт⋅ч, размер платы – 19 215 руб.;

оставшийся объем, 960 кВт⋅ч, – по тарифу 6,74 руб/кВт⋅ч, размер платы – 6 470,4 руб.

Итого сумма к оплате составит 73 338,6 руб.

Отметим, введение дифференцированных тарифов коснется только тех категорий граждан, которые потребляют ее существенно больше среднего значения по региону.

Размер тарифов смотрите в этом документе.