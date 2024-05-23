С 1 июля в Алтайском крае введут дифференцированные тарифы на электроэнергию
Как они будут применяться к населению — рассказали в АО "Алтайкрайэнерго"
23 мая 2024, 13:40, ИА Амител
В Алтайском крае вводят дифференцированные тарифы на электроэнергию для населения. Они будут действовать с 1 июля по 31 декабря 2024 года, сказано в решении Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 30.11.2023 № 280.
Что такое дифференцированный тариф?
Дифференцированный тариф на электроэнергию – это система оплаты электроэнергии, поставляемой населению (и приравненным к нему категориям потребителей), в которой стоимость потребляемой электроэнергии зависит от ежемесячного объема потребления.
Гарантирующий поставщик производит начисления с учетом введенных диапазонов объемов потребления электрической энергии (мощности) в месяц для потребителей на одно помещение/земельный участок/гараж/хозяйственную постройку.
Для Алтайского края их три:
- до 10 980 кВт⋅ч включительно;
- от 10 981 кВт⋅ч до 14 640 кВт⋅ч включительно;
- свыше 14 640 кВт⋅ч.
Кроме различия тарифов на электроэнергию для жителей города и села, на второе полугодие текущего года установлен свой тариф еще и для каждого диапазона.
И как будут считать?
Пример: гражданин И. проживает в сельской местности в усадьбе с теплым полом, сауной, гостевым домиком и крытым отапливаемым электричеством бассейном. В августе 2024 года по индивидуальному прибору учета он потребил электроэнергию объемом 15 600 кВт⋅ч.
Гарантирующий поставщик в соответствии с решением выставит ему платежный документ с расчетами по трем установленным диапазонам:
- объем 10 980 кВт⋅ч по тарифу 4,34 руб/кВт⋅ч, размер платы – 47 653,2 руб.;
- объем 3 660 кВт⋅ч (разница между вторым и первым диапазонами) по тарифу 5,25 руб/кВт⋅ч, размер платы – 19 215 руб.;
- оставшийся объем, 960 кВт⋅ч, – по тарифу 6,74 руб/кВт⋅ч, размер платы – 6 470,4 руб.
Итого сумма к оплате составит 73 338,6 руб.
Отметим, введение дифференцированных тарифов коснется только тех категорий граждан, которые потребляют ее существенно больше среднего значения по региону.
Размер тарифов смотрите в этом документе.
13:49:10 23-05-2024
В соседней НСО 2.66 киловаттчас... Что б вы подавились...
14:37:39 23-05-2024
Сколько стоит 1 квт электроэнергии в Новосибирске 2024?
Период действия Тариф с 01.01.2024 по 30.06.2024 Тариф с 01.07.2024 по 31.12.2024
Круглосуточно 3,36 3,66
14:46:55 23-05-2024
гость (14:37:39 23-05-2024) Сколько стоит 1 квт электроэнергии в Новосибирске 2024?П... Ну это и не 5,10 как у нас.
15:45:46 23-05-2024
Гость (14:46:55 23-05-2024) Ну это и не 5,10 как у нас.... Так и у нас не 5,10 - объем 10 980 кВт⋅ч по тарифу 4,34 руб/кВт⋅ч
16:04:15 23-05-2024
Гость (15:45:46 23-05-2024) Так и у нас не 5,10 - объем 10 980 кВт⋅ч по тарифу 4,34 руб/... Не все живут в квартирах. Я живу в своём доме, плита газовая, тариф на сегодняшний день - 5.1, с 1 июля будет - 5.56.
16:05:06 23-05-2024
Гость (15:45:46 23-05-2024) Так и у нас не 5,10 - объем 10 980 кВт⋅ч по тарифу 4,34 руб/... Читай внимательнее тарифов много для разных категорий пользователей.
11:15:45 24-05-2024
Гость (15:45:46 23-05-2024) Так и у нас не 5,10 - объем 10 980 кВт⋅ч по тарифу 4,34 руб/... Откуда 4,34, живу в квартире и уже давно 5,10
23:37:51 23-05-2024
Ксюха (13:49:10 23-05-2024) В соседней НСО 2.66 киловаттчас... Что б вы подавились... ... Так там и налоги ниже гораздо почему-то. Мы впереди всей страны, только не с той стороны
05:53:56 24-05-2024
Ксюха (13:49:10 23-05-2024) В соседней НСО 2.66 киловаттчас... Что б вы подавились... ... ты уже не знаешь как соврать? нет там 2,66. для сельчан там тариф 2,68 (будет 2,93), для горожан 3,36 (будет 3,66)
11:18:03 24-05-2024
Гость (05:53:56 24-05-2024) ты уже не знаешь как соврать? нет там 2,66. для сельчан там ... Будет! У нас уже 5,10 и что еще будет?!
14:07:09 23-05-2024
ачушеть - как разобраться простому человеку???
14:40:48 23-05-2024
Алтайский край, что, проклятое место? В Сибири везде дешевле.
14:45:37 23-05-2024
Я не понял больше 10 тыс. квт в месяц? Кто-то столько использует? Или это в год?
14:56:06 23-05-2024
Гость (14:45:37 23-05-2024) Я не понял больше 10 тыс. квт в месяц? Кто-то столько исполь... В месяц
15:04:39 23-05-2024
Гость (14:45:37 23-05-2024) Я не понял больше 10 тыс. квт в месяц? Кто-то столько исполь... А вот начни майнить или гнать самогон, узнаешь, кто потребляет больше 10 тыс. квт/ч. в месяц :)
15:26:16 23-05-2024
да я знаю че делать - в стоячную трубу врезается маленький генератор электроэнергии. Поток в трубе крутит турбинку а турбинка заряжает мощный акумулятор. Хватит чтобы вообще гор свет не потреблять
16:08:00 23-05-2024
Гость (15:26:16 23-05-2024) да я знаю че делать - в стоячную трубу врезается маленький г... Тсс, осторожнее, не навреди бизнесу энергомафии! :)))
16:08:35 23-05-2024
Это что, чем больше. тем дороже? Такие "оптовые "скидки"?
16:17:37 23-05-2024
Мужичок, получается, почти 74 к платит за свет? Бееедненький
07:46:15 24-05-2024
Я так понимаю, наши умельцы в правительстве Алтайского края решили остатки промышленности в Алтайском крае уничтожить (производство почти всегда сопряжено с высоким потреблением электроэнергии)? Это и есть план Томенко?
14:40:05 24-05-2024
Народ плохо учился в школе. Допустим у вас в доме 3 фазный счетчик. Сколько ампер выходит кВт. И сколько в однофазной сети? В однофазной чуть меньше 5 ампер, а в 3 фазной... Вот за счет неграмотных граждан освещаются улицы, ездит пустой ночной электротранспорт-ездил. Плюс, ночью электропотребление сильно падает, но его не аккумулируют- дорого. А мы платим в массе своей.
22:50:12 24-05-2024
Не случайно все кто может уезжает из Алтайского края......