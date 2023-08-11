С чего начать разработку сайта, или Зачем платить за агрегацию требований

Digital-агентство Zavod рассказывает, как еще на старте проекта обезопасить себя от внеплановых затрат и доработок

11 августа 2023, 15:07, ИА Амител LjN8KTFFY

Бизнес / Фото: wayhomestudio на Freepik

С чего начать разработку сайта с нуля? С поиска референсов? С мониторинга сайтов конкурентов? Или с опроса видения сотрудников? Digital-агентство Zavod* рекомендует начать с агрегации требований – стартового этапа проекта, который устанавливает понимание и видение дальнейших действий между заказчиком и подрядчиком.

"Какой сайт создать? Сколько будет длиться разработка проекта? Как сделать сайт, чтобы он был лучше конкурентов? Это лишь малая часть вопросов, которыми задаются наши новые клиенты. Дело в том, что далеко не все владельцы или представители бизнеса понимают, чего хотят на самом деле. Поэтому агрегация требований помогает четко систематизировать запросы как заказчика, так и его потенциального клиента", – говорит руководитель Digital-агентства Zavod Надежда Клаус.

Агрегация требований – это глубокая аналитическая работа и прочный фундамент будущего сайта. Этот этап позволяет ускорить процесс дальнейшей разработки digital-продукта и рассчитать примерную цену проекта.

Агрегация включает:

разработку видения проекта;

создание портрета целевой аудитории;

анализ конкурентов;

подготовку структуры сайта.

Каждый из этих пунктов важен для конечного результата. Помимо перечисленного, агрегация поможет написать техническое задание для проекта, а ее итоги будут служить для будущего прототипа сайта.

"На основе комплексной аналитической работы разрабатываем основу – структуру будущего сайта. В этом дополнительно помогут приглянувшиеся функции, примеры контента и новаторств у конкурентов или компаний из смежных сегментов, а также четкое следование цели и задачам, обозначенным в начале работы", – отмечает ведущий дизайнер Digital-агентства Zavod Сергей Шлижевский.

Во время проработки финального этапа агрегации требований становится четко понятно, сколько времени для этого digital-продукта потребуется, когда будет запущен тот или иной раздел, и сколько будет стоить полная реализация.

"Дополнительно отмечу, что агрегация требований – это своего рода гарантия и страховка как для заказчика, так и для проектной команды. Все уже понимают, что точно получится в завершении проекта, и движутся по четко намеченному плану. И все, нет ни вопросов, ни доработок, ни дополнительных растрат", – подытоживает руководитель агентства.

Digital-агентство ZAVOD

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* Digital-агентства Zavod ("Диджитал-агентство Завод").

ИП Шаповалова А.Д.

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