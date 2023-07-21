Как сохранить доменное имя сайта и не потерять 30 тысяч рублей

Digital-агентство Zavod делится собственным опытом в смене регистрантов

21 июля 2023, 12:30, ИА Амител LjN8K53Bf

Фото: from_view на Freepik

Сейчас все хотят иметь хорошо работающий сайт. Но мало кто задумывается, что, помимо дизайна, копирайтинга, верстки и программирования, можно столкнуться с чем-то, что может перечеркнуть все предшествующие труды. Если вы владелец бизнеса, маркетолог, программист или топ-менеджер, который отвечает за развитие и наполнение сайта, то обязательно обратите внимание на проблему с передачей доменных имен. Возможно, эта статья поможет вам в будущем сохранить более 30 тысяч рублей.

"Мы уже неоднократно сталкиваемся с ситуацией, когда доменное имя или хостинг регистрируют на подрядчиков или рядовых сотрудников. И все бы ничего, но через определенное время контакт с этими людьми пропадает, а перерегистрацией никто своевременно не занимается. Зато потом, когда приходит время обновления сайта, многие почему-то удивляются внезапно возникшим проблемам. Так что наш первый совет: выбирайте регистрантом того, кто точно будет работать в компании на протяжении долгих лет; того, у кого e-mail* не потеряется, а доступ всегда будет под рукой (либо его будет легко восстановить). А также помните про резервную почту, которая выручит вас при не самом лучшем исходе", – рассказывает проектный менеджер Digital-агентства Zavod* Вера Кривенко.

Представим одну из возможных ситуаций. Вы доверили делать сайт стороннему агентству, регистрацию также попросили оформить на них, так как не хотелось погружаться в тему. По прошествии 5-10 лет вы обращаетесь в другую компанию, чтобы сделать редизайн и дополнительно сменить регистранта домена. Новый подрядчик пытается справиться со второй задачей, но сталкивается с препятствием в виде подтверждения заявки о смене на e-mail.

В идеале проблема решится быстро, есть изначальное агентство продолжает работать на рынке, с ним сохранился контакт и у них действует указанная почта.

В худшем случае подрядчик может быть ликвидирован, а доступ к почте – утерян. Но как тогда добиться смены регистранта?

Служба поддержки reg.ru* предлагают два варианта:

восстановление доступов ликвидированной компании, что будет стоить свыше 30 тысяч рублей;

дождаться, пока закончится оплата у доменного имени и выкупить его уже на нового регистранта. Но этот вариант сомнителен, если оплата была произведена на длительный период вперед. К тому же гарантий, что в конечном итоге имя будет зарезервировано за вами и никто не успеет выкупить его вперед вас, сервис не дает.

Digital-агентство Zavod предлагает рассмотреть дополнительный вариант – покупка доменного имени потерянной почты. Это значительно сэкономит время и растраты, т.к. средняя стоимость такого имени составляет 1,2-1,6 тыс. рублей. После получения имени специалисты поставят его на хостинг в почтовый клиент. Вы получите письмо о смене регистранта, подтвердите его и сможете вновь иметь полноценный доступ к доменному имени сайта.

Запомните: если почта недоступна давно, то восстановить ее можно легко, купив доменное имя. Но если почта находится в закрытом доступе совсем недавно, то имя может еще не поступить в продажу. Вам придется постоянно проверять актуальность, чтобы успеть занять его первым.

"А что было бы, если бы мы решили не заморачиваться с переносом, а просто сменили доменное имя? Во-первых, компанию нужно было бы искать уже по новым поисковым запросам. Во-вторых, на всех площадках пришлось бы экстренно менять информацию (а их могут быть десятки). В-третьих, внутренние настройки по оптимизации сайта со временем бы выстроились, но пришлось бы привлекать программиста, чтобы он проконтролировал перенос и ускорил процесс", – подытоживает проектный менеджер.

Digital-агентство ZAVOD

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* E-mail ("Е-мейл", почта); Digital-агентства Zavod ("Диджитал-агентство Завод").

ИП Шаповалова А.Д.

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