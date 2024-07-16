Кто из звезд кино приедет на Шукшинский фестиваль на Алтае в 2024 году?
Собрали для вас все самое главное о том, кто украсит киносмотр в этом году
16 июля 2024, 06:44, ИА Амител
Шукшинский кинофестиваль пройдет в 2024 году с 23 по 27 июля. Он будет приурочен к 95-летию писателя Василия Шукшина. В программе мероприятий не только кинопоказы, творческие лаборатории, но и встречи с известными артистами. Рассказываем, кто именно из звезд театра и кино посетит наш регион на фестивале.
Кто из актеров приедет?
На Шукшинский фестиваль приедет актриса Ирина Алферова. Широкому зрителю она знакома по работам в сериалах "ТАСС уполномочен заявить", "Хождение по мукам", "Герой нашего времени", "Д`Артаньян и три мушкетера". Также в ее фильмографии такие картины, как "Ночные забавы", "Ермак", "С любимыми не расставайтесь" и другие. 24 июля в Государственной филармонии пройдет творческий вечер Ирины Алферовой. 25 июля актриса выступит перед жителями Бийска.
Также посетит фестиваль актриса Наталья Бондарчук – дочь великого режиссера Сергея Бондарчука. Именно она сыграла одну из главных ролей в культовой научно-фантастической ленте Андрея Тарковского "Солярис". Ее творческий вечер состоится 24 июля в Камне-на-Оби.
Также на Алтай приедут музыканты Кристина Дзейтова и Елена Фролова. Последняя 25 июля выступит в Бийске.
Кого из кинематографистов ждать еще?
На фестиваль приедет пара человек из Союза кинематографистов России – ответственный секретарь Михаил Калинин и заместитель председателя Алексей Алешковский, оба они войдут в состав жюри. С ними в жюри будут режиссер Ильдар Ягафаров, оператор Алишер Хамидходжаев и другие. Должна приехать на Алтай съемочная группа фильма-открытия фестиваля "Смотри на меня", делегация из Иркутского краеведческого музея имени Распутина и так далее.
Кто приедет из мультипликаторов?
В этом году на фестивале будет большая программа, посвященная анимации. На Алтай ждут визита режиссера "Трех богатырей" Константина Феоктистова.
23 июля состоится открытие внеконкурсной программы анимационного кино. Ведущий программы – советский и российский актер, сценарист, поэт, теле- и радиоведущий Вадим Жук. После этого состоится творческая встреча с гендиректором кинокомпании "Мастер-фильм", председателем Комиссии анимационного кино Союза кинематографистов России, продюсером мультсериала "Смешарики" Александром Герасимовым из Москвы.
А 24 июля в Барнауле пройдет мастер-класс по кукольной анимации от Марины Курчевской, художника-постановщика анимационного кино, книжного графика, члена Союза художников и кинематографистов.
А родственники Василия Шукшина приедут в этом году?
Да, его дочь Мария Шукшина с одним из своих сыновей. Они посетят только закрытие фестиваля на горе Пикет в Сростках 27 июля.
Кто приедет из писателей?
Из писателей одним из главных гостей станет Михаил Тарковский, он также будет и членом жюри кинофестиваля. Еще гостями фестиваля станут: фантаст и автор цикла "Таня Гроттер" Дмитрий Емец, прозаик из Севастополя Платон Беседин, лауреат Распутинской премии Андрей Антипин, московский поэт Полина Орынянская, писатель Владимир Крупин, а также поэт из Донецка Ксения Першина.
Все писатели проведут творческие встречи с читателями. Сборная встреча со всеми писателями будет 23 июля в библиотеке Шишкова. 25 июля в Бийске откроется "Большой книжный фестиваль", его частью станут встречи с писателями, лектории и презентация издательств, которые привезут книги. Он продлится три дня.
А какие мероприятия еще пройдут на Шукшинском фестивале?
Программа в этом году очень насыщенная. Узнать подробнее о мероприятиях можно в нашем большом тексте.
13:12:28 16-07-2024
Когда к нам на Алтай, наконец, приедет режиссёр Эмир Кустурица?
13:39:35 16-07-2024
Гость (13:12:28 16-07-2024) Когда к нам на Алтай, наконец, приедет режиссёр Эмир Кустури... "Других писателей у меня для вас нет!" И.В. Сталин.
от себя лично добавлю - рожайте больше, и учите качественнее. возможно тогда свои и вырастут. да, это сложнее чем космополитничать. и надеяться на МРТ
13:49:57 18-07-2024
Гость (13:12:28 16-07-2024) Когда к нам на Алтай, наконец, приедет режиссёр Эмир Кустури... Сначала сортиры отремонтируйте у себя на Алтае...
13:42:33 17-07-2024
До почти все бабки по́мерли, кто Алфёрову знава́л.
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МП (13:42:33 17-07-2024) До почти все бабки по́мерли, кто Алфёрову знава́л.Сейчас... Я знаю Алферову, а я далеко не бабка!