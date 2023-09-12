Самолет с пассажирами экстренно приземлился в поле возле села под Новосибирском

На борту находились 170 пассажиров, данных о пострадавших пока нет

12 сентября 2023, 10:29, ИА Амител

Фото: t.me/bazabazon

Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, по предварительным данным, совершил экстренную посадку на грунт в сельской местности недалеко от Новосибирска, пишет Telegram-канал Baza.

"Самолет подавал сигнал тревоги из-за отказа гидросистемы. Он планировал совершить посадку в аэропорту Новосибирска, но вскоре пропал с радаров", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, посадка произошла в районе села Каменка.

На борту находились 170 пассажиров, среди них 23 ребенка. Данных о пострадавших пока нет.