Самолет с пассажирами экстренно приземлился в поле возле села под Новосибирском
На борту находились 170 пассажиров, данных о пострадавших пока нет
12 сентября 2023, 10:29, ИА Амител
Фото: t.me/bazabazon
Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, по предварительным данным, совершил экстренную посадку на грунт в сельской местности недалеко от Новосибирска, пишет Telegram-канал Baza.
"Самолет подавал сигнал тревоги из-за отказа гидросистемы. Он планировал совершить посадку в аэропорту Новосибирска, но вскоре пропал с радаров", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, посадка произошла в районе села Каменка.
На борту находились 170 пассажиров, среди них 23 ребенка. Данных о пострадавших пока нет.
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10:38:05 12-09-2023
После такого приключения в следующий раз полететь на самолёте будет крайне сложно. Самолёт теперь в поле разберут или есть варианты?
10:58:09 12-09-2023
Гость (10:38:05 12-09-2023) Самолёт теперь в поле разберут или есть варианты?. пойдет на ремонт других самолётов
11:28:31 12-09-2023
Гость (10:38:05 12-09-2023) После такого приключения в следующий раз полететь на самолёт... Дождутся зимы, снег укатают и взлетят.
10:50:25 12-09-2023
А что случилось то?
10:55:51 12-09-2023
Если на поля сел, то стойки шасси почти гарантированно закопались и подломились на мягком грунте. А может и сразу на брюхо садился, раз уж гидравлика отказала. Дай Бог чтобы без жертв. Вероятнее всего самолет под списание, силовые конструкции погнет. Подробности скоро узнаем.
11:14:17 12-09-2023
А как он оказался около Новосибирска? Пролетел свою остановку?
11:46:42 12-09-2023
Гостья (11:14:17 12-09-2023) А как он оказался около Новосибирска? Пролетел свою останов... вот тоже интересно, полей и грунтовок и под Омском навалом
12:04:02 12-09-2023
Гостья (11:14:17 12-09-2023) А как он оказался около Новосибирска? Пролетел свою останов... Пишут же "отправлен на запасную площадку по техническим причинам". Не долетел, получается, до технической площадки.
12:27:57 12-09-2023
надо было в Омске садиться
12:50:16 12-09-2023
Гость (12:27:57 12-09-2023) надо было в Омске садиться... Точно! Как-то никто больше не додумался об этом
13:01:56 12-09-2023
Давным-давно летели из Сочи в Барнаул, прямым рейсом. Тоже какая-то фигня случилась. Посадили в Новосибе. Пересадили в другой самолет и в Барнаул. Пассажирам ничего не объяснили. Ну да ладно, хоть в Н-ске не оставили…
15:04:47 12-09-2023
То ли еще будет.