Самолет, аварийно севший в Новосибирске, может взлететь с замерзшего поля

Длина поля позволяет разогнать судно

01 октября 2023, 09:33, ИА Амител

Фото: BAZA

Самолет, совершивший аварийную посадку в поле под Новосибирском, может улететь с него своим ходом. Об этом рассказал ТАСС глава Убинского района Новосибирской области Олег Конюк.

По его словам, сейчас такой вариант рассматривается. Фермера хотят попросить оставить участок поля нераспаханным. Позднее его могут выровнять грейдером, залить водой и использовать в качестве взлетной полосы.

Отмечается, что длина поля достаточная для разгона судна. Сейчас специалистам предстоит выяснить, работает ли у самолета шасси.