В США самолет протаранил автомобиль во время аварийной посадки. Видео

10 декабря 2025, 11:00, ИА Амител

Во Флориде легкомоторный самолет совершил аварийную посадку прямо на оживленную трассу и врезался в автомобиль. Инцидент произошел в округе Бревард, пишет Shot.

Во время полета у воздушного судна отказал двигатель, и 27-летний пилот принял решение садиться на ближайшую автомобильную дорогу. Однако при снижении он не смог точно выровнять скорость и масса самолета пришлась непосредственно на легковую машину.

В результате пострадала 57-летняя женщина-водитель – ее доставили в больницу, травмы медики расценили как легкие. Пилот и его 27-летний пассажир отделались испугом.

