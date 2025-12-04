Самолет Red Wings, летевший в Пхукет, экстренно приземлился в Домодедово
04 декабря 2025, 07:45, ИА Амител
Борт авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс RWZ3097 из Москвы в Пхукет, совершил аварийную посадку в аэропорту Домодедово. Как сообщает Shot со ссылкой на очевидцев, у Boeing 777-200 сразу после взлета загорелся левый двигатель.
Пассажиры рассказали, что еще перед вылетом почувствовали в салоне сильный запах керосина. Примерно через 30 минут после взлета командир экипажа объявил о технических неполадках и необходимости вернуться. Самолет около часа наворачивал круги над Московской областью, сжигая топливо, и благополучно приземлился.
На борту находились 412 пассажиров и 13 членов экипажа. Все они благополучно эвакуированы, пострадавших нет. Пассажиров осматривают медики, их разместят в гостиницах до отправления следующим рейсом.
Технические службы аэропорта уже приступили к осмотру самолета.
