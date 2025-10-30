Сарай полыхал на 50 "квадратах" в селе на Алтае из-за неосторожного обращения с огнем
В результате пожара уничтожены 10 кубометров дров и 3 тонны угля
30 октября 2025, 11:45, ИА Амител
В селе Калмыцкие Мысы Поспелихинского района Алтайского края вечером 29 октября произошел пожар в хозяйственном сарае. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
К моменту прибытия первых подразделений спасателей здание горело открытым пламенем, создавая угрозу распространения огня на соседние строения. Площадь возгорания составила около 50 квадратных метров. Пострадавших нет.
К тушению привлекались семь человек личного состава и три единицы спецтехники. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Ранее сообщалось, что в селе Новоегорьевское Алтайского края ранним утром 15 октября произошел пожар на частном подворье. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС удалось предотвратить распространение огня на жилой дом, в котором проживала многодетная семья – женщина и ее восемь детей.
