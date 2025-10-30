Сарай полыхал на 50 "квадратах" в селе на Алтае из-за неосторожного обращения с огнем

В результате пожара уничтожены 10 кубометров дров и 3 тонны угля

30 октября 2025, 11:45, ИА Амител

Пожарный. Тушение огня / Фото: amic.ru

В селе Калмыцкие Мысы Поспелихинского района Алтайского края вечером 29 октября произошел пожар в хозяйственном сарае. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

К моменту прибытия первых подразделений спасателей здание горело открытым пламенем, создавая угрозу распространения огня на соседние строения. Площадь возгорания составила около 50 квадратных метров. Пострадавших нет.

К тушению привлекались семь человек личного состава и три единицы спецтехники. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

