Сарай с птицами сгорел в селе под Бийском
Причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования
05 октября 2025, 12:00, ИА Амител
В селе Малоугренево Бийского района 4 октября произошел пожар в надворной постройке. Как сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю, огнем было уничтожено сарайное помещение площадью 48 квадратных метров, в результате чего погибли пять птиц.
На месте происшествия работали шесть профессиональных пожарных и добровольцы. Для тушения использовались три единицы спецтехники. Сложность заключалась в обеспечении водоснабжения – пожарным пришлось организовать забор воды из водонапорной башни, расположенной в 500 метрах от места возгорания.
По предварительной версии специалистов, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
12:17:23 05-10-2025
Птицы несушки али мясных пород? 10кг пропало! Может, кто украл курятину и поджег сарай, чтобы скрыть преступление?