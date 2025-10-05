Сарай с птицами сгорел в селе под Бийском

Причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования

05 октября 2025, 12:00, ИА Амител

Пожар / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В селе Малоугренево Бийского района 4 октября произошел пожар в надворной постройке. Как сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю, огнем было уничтожено сарайное помещение площадью 48 квадратных метров, в результате чего погибли пять птиц.

На месте происшествия работали шесть профессиональных пожарных и добровольцы. Для тушения использовались три единицы спецтехники. Сложность заключалась в обеспечении водоснабжения – пожарным пришлось организовать забор воды из водонапорной башни, расположенной в 500 метрах от места возгорания.

По предварительной версии специалистов, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.