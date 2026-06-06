Сбер и Республика Алтай договорились о развитии туристической инфраструктуры

Новые проекты должны создать рабочие места, привлечь инвестиции и повысить комфорт для жителей и туристов

06 июня 2026, 11:10, ИА Амител erid: 2W5zFG63PDs

Андрей Турчак и Герман Греф / Фото: пресс-служба Сбера

Сбер и Республика Алтай продолжат совместное развитие туристической отрасли региона. Соответствующий меморандум о сотрудничестве по развитию туристско-рекреационного потенциала подписали на Петербургском международном экономическом форуме президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и глава Республики Алтай Андрей Турчак. Документ предусматривает реализацию новых и продолжение уже действующих инвестиционных проектов, которые получат статус регионального значения.

Развитие курорта и транспортной инфраструктуры

В рамках соглашения Сбер вместе с партнерами продолжит строительство современного аэровокзального комплекса в Горно-Алтайске.

Также планируется дальнейшее развитие всесезонного курорта "Манжерок". На территории комплекса появятся новые горнолыжные трассы и канатные дороги с системой искусственного оснежения, что позволит продлить сезон катания даже в годы с небольшим количеством снега.

Кроме того, предусмотрено строительство новых гостиниц, апарт-отелей и шале, а также создание глэмпингов для любителей отдыха на природе. Для гостей курорта планируют открыть новые рестораны и парк семейных развлечений.

Инвестиции в качество жизни

Особое внимание стороны намерены уделить развитию социальной и коммунальной инфраструктуры. Для работников туристической отрасли и жителей близлежащих территорий планируется строительство жилья, объектов образования и других социальных учреждений.

Также меморандум предусматривает развитие инженерных сетей, включая системы электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и связи. В планах — благоустройство территории курорта, создание прогулочной зоны вокруг Манжерокского озера, продолжение его очистки и обустройство новых парковок.

Как отметил Герман Греф, развитие туризма в Республике Алтай должно способствовать росту экономики региона.

«Развитие туризма в Республике Алтай — это растущая экономика региона, новые рабочие места и возможность для местных жителей зарабатывать, не уезжая. А для всех россиян — отдых с комфортом на передовом курорте в одном из самых красивых мест нашей страны», — подчеркнул он.По словам Андрея Турчака, сотрудничество со Сбером выходит далеко за рамки инвестиционных проектов.

«Это не просто привлечение инвестиций в экономику и туризм, а совместная системная работа над развитием Республики Алтай. Сбер создает новые рабочие места для наших жителей, наращивает налоговые поступления в бюджет региона, берет на себя колоссальную социальную нагрузку», — отметил он.

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