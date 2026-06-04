"Экспомобилити" при поддержке Сбера автоматизирует бизнес с помощью ИИ

Соглашение о сотрудничестве в этом направлении стороны подписали на ПМЭФ-2026

04 июня 2026, 18:15, ИА Амител erid: 2W5zFJBp87K

Соглашение о сотрудничестве между "Экспомобилити" и Сбером / Фото: Анастасия Колчина, предоставлено пресс-службой Сбера

Сбер и компания "Экспомобилити" договорились о расширении партнерства в сфере операционного лизинга и внедрения технологий искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Соответствующее соглашение подписали председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев и генеральный директор "Экспомобилити" Константин Рогов в рамках XXIX Петербургского международного экономического форума.

Документ предусматривает внедрение решений на основе генеративного искусственного интеллекта в ключевые процессы лизинговой компании. Речь идет об автоматизации рутинных операций, повышении скорости принятия решений и оптимизации клиентского сервиса.

Как отметил Дмитрий Солнцев, технологии искусственного интеллекта становятся важным инструментом развития современного бизнеса.

«Внедрение искусственного интеллекта — это важный этап в развитии практически любой современной компании. Решения на базе GigaChat (ГигаЧат. — Прим. ред.) позволяют оптимизировать выполнение многих рутинных задач и повысить эффективность бизнеса. Надеемся, что наши совместные усилия помогут ускорить цифровую трансформацию всего рынка операционного лизинга», — подчеркнул он.

По словам Константина Рогова, сотрудничество со Сбером позволит ускорить цифровую трансформацию компании и вывести уровень клиентского сервиса на новый этап развития.

«Операционный лизинг сегодня развивается как передовая модель корпоративной мобильности, в которой сочетаются сервисность, технологичность и высокая скорость принятия решений. Партнерство со Сбером дает нам возможность ускорить внедрение ИИ в ключевые процессы компании и вывести клиентский сервис на новый уровень. Для нас это инвестиция в будущее рынка, где конкурентоспособность все больше определяется качеством технологий и удобством продукта для клиента», — отметил он.

Как ранее сообщал amic.ru, на ПМЭФ Сбер также подписал соглашение с Республикой Алтай о партнерстве в сфере цифровой трансформации региона. В рамках сотрудничества планируется развитие цифровых медицинских сервисов, внедрение решений на основе искусственного интеллекта, а также расширение использования цифровых инструментов в системе госуправления. Реализация проекта должна способствовать повышению эффективности работы органов власти, улучшению качества услуг и развитию современных технологических сервисов для жителей Горного Алтая.

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