"Счастье уже состоялось, отменить его невозможно". Говорим спасибо 2024 году
Главному редактору amic.ru Елене Пацар есть за что сказать спасибо уходящему году. А за что благодарны вы?
26 декабря 2024, 09:15, ИА Амител
У моего 2024-го есть имя. Это слово в уходящем году я произносила чаще всех прочих. Если и не вслух, то про себя уж точно. Имя, которое совершенно внезапно (я очень сильно удивилась) разбудило во мне желание улыбаться просто так, радоваться простым мелочам, постепенно, аккуратно снимать с себя социальную маску, броню и защиту, прилипшие так прочно, что и забывать начала – а где она я, настоящая. Имя, которое меня окрылило и так помогает жить.
Благодарю 2024-й за человека, который носит его, это имя. Неслучайный, долгожданный, судьбоносный. Спасибо просто за то, что пришел в мою жизнь. Я ни о чем не пожалею: счастье уже состоялось и отменить его невозможно.
И имя, и год учили меня многому. По-настоящему слышать друг друга, идти навстречу. Учили чуткости, гибкости, умению жить в моменте и не загадывать особо наперед. Замедляться и получать удовольствие от простых вещей. Иногда плыть по течению и не планировать – оказывается, это то, что нужно.
Спасибо и имени, и году за то, что подтвердили: быть счастливым – это только точка зрения, а не обстоятельства. Спасибо и за то, что еще раз дали понять: лучший человек – он уже с тобой, он уже рядом. За то, что напомнили: нужно уметь ценить то, что есть.
Спасибо этому году за моих родных и близких – они рядом со мной, в добром здравии, неунывающие, любящие, принимающие, прощающие. Ради которых, если придется, я все отдам. Мама и папа, родные мои. Бесконечно благодарю вас, и моих слов благодарности всегда будет намного меньше того, что вы мне дали за все мои годы жизни. Вместе мы очень много смеемся, не сдаемся и всегда все преодолеваем. Ведь для нас любая проблема – просто возможность посмотреть на мир по-другому.
И не бывает ни одного дня, когда бы я не сказала спасибо родной редакции amic.ru! Второй дом, настоящая семья – вместе и в горе, и в радости. Потрясающие люди, которые, несмотря ни на что, смеются во весь голос каждый день и пишут для вас тексты (даже если им не очень хочется писать – бывает и такое). Спасибо этому году: наша команда стала сильнее, ближе и профессиональнее!
Благодарю 2024-й за то, что не смог отнять у меня ясность ума (хотя очень старался), не отнял душевное и физическое здоровье, помогал быть счастливой здесь и сейчас, всем обстоятельствам вопреки. Уходящий год научил меня еще больше разбираться в людях. И в себе в том числе.
Спасибо всем, кто провел со мной этот 2024-й. Спасибо году за имя, за людей, которые умеют слушать без обвинений и критики, принимать без предрассудков и шаблонов, помогать без высокомерия и превосходства. И любить без всяких условий.
Спасибо 2024-му за все мгновения незамысловатого, но обалденного счастья. За смех. За предвкушение встречи и тихой радости от нее. Просто за солнце, соленые капли моря на теле, хрустящий снег под ногами и ветер, уносящий все лишнее и ненужное. Все свое счастье я забираю в следующий, 2025-й год.
Редакция amic.ru тоже говорит этому году спасибо
Елена Лепезина, заместитель главного редактора amic.ru: "Насыщенный, динамичный – год, который подарил непередаваемое ощущение полноты жизни. Уходящий 2024-й дал то, что я просила. И не отнял то, что мне так дорого. И только за это нужно каждый день говорить спасибо".
Надежда Овиденко, административный директор amic.ru: "2024-й, спасибо за все удивительные рассветы и закаты! За счастье заниматься любимым делом и работать в команде талантливых, увлеченных профессионалов! Спасибо за радость встреч с родными и друзьями! В общем, было здорово!"
Денис Хаджинов, руководитель Службы новостей amic.ru: "Надеюсь, что следующий год, 2025-й, будет лучше уходящего 2024-го. Я не нумеролог, но, как мне вбили еще в школе, пятерка же лучше четверки. Впрочем, две двойки заставляют задуматься и поджать хвост. А если серьезно: да кого мы постоянно обманываем, каждый раз надеясь на лучшее? Будет почти такой же год: где-то хорошо, где-то плохо, в чем-то будем проявлять усердие, в чем-то – халатность. Каким был уходящий год? Как говорил Вовка в Тридевятом царстве: "И так сойдет!" А как сказал Владимир Путин на подведении итогов года: "Хочется движухи".
Вячеслав Кондаков, редактор-корреспондент amic.ru: "Еще один год. Ни хороший, ни плохой. Хотя бы за это ему спасибо".
Александр Соколов, редактор-корреспондент amic.ru: "Спасибо уходящему году за то, что он просто уходит. Большого счастья лично мне он не принес, но и каких-то огромных потрясений не случилось. А это, как известно, уже неплохо. Отдельное спасибо за то, что моя работа, которую я очень люблю, осталась такой же любимой. Что-что, а наш коллектив всегда приносит мне только положительные эмоции. Этот год мы прошагали вместе. Надеюсь, и в следующем году будет точно так же. Ну только приятных моментов пусть будет побольше".
Антон Дегтярев, редактор-корреспондент amic.ru: "Благодарен за то, что не началась ядерная война".
Алена Жукова, редактор-корреспондент amic.ru: "Спасибо за дни, минуты, мгновения счастья и радости; за смех и улыбки близких; за растущую семью; за трудности, сложности, неприятности, неожиданности – тоже спасибо! Мы со всем справимся. За веру в лучшее, желание двигаться дальше, за открывающиеся возможности, за силы и ожидание чуда – спасибо".
Александра Казанцева, руководитель коммерческих проектов amic.ru: "Спасибо этому году за то, что не поколебал моей любви к жизни и работе".
Дмитрий Негреев, обозреватель amic.ru: "Спасибо, что он проходит".
Никита Черников, старший редактор новостей amic.ru: "Благодарен 2024 году за открытия и испытания".
Никита Бородкин, редактор новостей amic.ru: "Спасибо, что живой".
Елизавета Линд, редактор новостей amic.ru: "За лучший коллектив, который очень тепло меня принял".
Егор Брусенцев, редактор новостей amic.ru: "Благодарен 2024 году за кипящую жизнь – во всех хороших и плохих смыслах".
Екатерина Смолихина, фотокорреспондент amic.ru: "Спасибо этому году за новые встречи и новые эмоции".
Мария Петренко, руководитель SMM-редакции amic.ru: "Благодарна уходящему году за возможность удивляться, путешествовать, радоваться мелочам, встречать интересных людей, у которых хочется учиться, за желание и возможность расти и развиваться".
Мария Яцутко, специалист SMM-редакции amic.ru: "Я благодарна 2024 году за новые возможности для профессионального роста, за насыщенные и интересные поездки, за новую музыку (вывожу только за счет нее), за новых людей в моем окружении, за яркие тусовки до утра, за поддержку родных и самых близких людей. Ну и, конечно, благодарю себя! За то, что в этом году я упорно и много трудилась, за все совершенные ошибки (ведь кто не ошибается, тот ничего не делает) и крутые выводы после них, за личностный рост. Благодарю себя за то, что стала чаще прислушиваться к себе и наконец-то занялась бегом. Горжусь собой!"
Алина Богомолова, специалист SMM-редакции amic.ru: "Говорю спасибо этому году за чудесный рабочий коллектив, вкусную еду, зажигательные корпоративы и разговоры по душам".
Светлана Хуртина, корректор amic.ru: "Спасибо этому году за море впечатлений и положительных эмоций. За счастье видеть, как растет маленькое чудо моей взрослой дочери".
Константин Причиненко, технический директор amic.ru: "Благодарю 2024 год за то, что он был лучше 2023-го".
Сергей Бабенко, модератор amic.ru: "Спасибо уходящему году за то, что он заканчивается. Ну не денег же просить, от года это не зависит".
10:11:18 26-12-2024
Спасибо, что ещё не сдохли.
10:30:54 26-12-2024
Хороша "Маша", но не наша ))
11:09:58 26-12-2024
2024 год во все учебники истории войдет. Это год когда Россия впервые в мире сломала хребет англо фашистскому колониальному сателиту разгромив его армию которую поддерживало 40 англосаксонских стран деньгами людьми оружием развед даными и даже ракеты по россии запускали - ничего им не помогло
а вот 2025 год будет годом Победы
а если хотите узнать что было уготовано народу России вот этими всеми евро колониалистами советую внимательно почитать историю европейской колонии - острова Гаити. Очень наглядная история европейских колонизаторов и местного населения которое три столетия в виде колонии жило
11:26:17 26-12-2024
майор (11:09:58 26-12-2024) 2024 год во все учебники истории войдет. Это год когда Росси... В ответ советую прочитать Дарона Аджемоглу "Почему одни страны богатые, а другие бедные".
11:46:42 26-12-2024
Гость (11:26:17 26-12-2024) В ответ советую прочитать Дарона Аджемоглу "Почему одни стра... Страна может быть богатой, а вот население бедное
12:34:01 26-12-2024
Гость (11:26:17 26-12-2024) В ответ советую прочитать Дарона Аджемоглу "Почему одни стра... а зачем мне читать такие высокопарные рассуждения этого Дарона?
достаточно почитать как плантаторы раба давили штабелем кирпичей, насиловали рабынь и беспределили на плантациях с плеткой
и так 300 лет а теперь эти французы пытаются тоже самое делать с нашими гражданами
12:50:01 26-12-2024
Гость (11:26:17 26-12-2024) В ответ советую прочитать Дарона Аджемоглу "Почему одни стра... рассуждения этого Дарона сводятся к одному. Плантатор с плеткой всегда прав а раб всегда виноват. Потому что он раб.
Спартак для Дарона - преступник и негодяй
12:07:37 26-12-2024
майор (11:09:58 26-12-2024) 2024 год во все учебники истории войдет. Это год когда Росси... наркоман штоле
12:41:13 26-12-2024
майор (11:09:58 26-12-2024) 2024 год во все учебники истории войдет. Это год когда Росси...
А когда успели "разгромить"? Или это надо успеть до 31 декабря сделать?
15:24:46 26-12-2024
Гость из будущего (12:41:13 26-12-2024) А когда успели "разгромить"? Или это надо успеть до 31 д... не? не разгромили? разве?
а че тогда элитные их штурмовики на камеру плачут что наркоман их бросил всех умирать? есть сейчас хоть одна часть у украины с обычными бойцами а не сбродом из наловленных по подворотням непойми кого?
12:56:43 26-12-2024
Самое близкое, что отозвалось в сердце - "что не началось ядерная война". Такой вот позитив "исторического года". Спасибо, Антон!
14:10:40 26-12-2024
Гостья (12:56:43 26-12-2024) Самое близкое, что отозвалось в сердце - "что не началось яд... У вас на стройке несчастные случаи были?
23:46:17 26-12-2024
Каждый новый год после рождения человека приближает его к одному - к смерти. Так же и человечество с каждым годом идет к своей смерти. Так что, спасибо этому году, что не стал для нас последним.
13:13:30 27-12-2024
Пусть Ваше счастье отражается в сердцах всех жителей Алтая :)
22:41:41 06-01-2025
Главное, оставаться на связи с близкими и дорогими людьми, чтобы они не переживали