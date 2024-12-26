"Счастье уже состоялось, отменить его невозможно". Говорим спасибо 2024 году

Главному редактору amic.ru Елене Пацар есть за что сказать спасибо уходящему году. А за что благодарны вы?

26 декабря 2024, 09:15, ИА Амител

Елена Пацар / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

У моего 2024-го есть имя. Это слово в уходящем году я произносила чаще всех прочих. Если и не вслух, то про себя уж точно. Имя, которое совершенно внезапно (я очень сильно удивилась) разбудило во мне желание улыбаться просто так, радоваться простым мелочам, постепенно, аккуратно снимать с себя социальную маску, броню и защиту, прилипшие так прочно, что и забывать начала – а где она я, настоящая. Имя, которое меня окрылило и так помогает жить.

Благодарю 2024-й за человека, который носит его, это имя. Неслучайный, долгожданный, судьбоносный. Спасибо просто за то, что пришел в мою жизнь. Я ни о чем не пожалею: счастье уже состоялось и отменить его невозможно.

И имя, и год учили меня многому. По-настоящему слышать друг друга, идти навстречу. Учили чуткости, гибкости, умению жить в моменте и не загадывать особо наперед. Замедляться и получать удовольствие от простых вещей. Иногда плыть по течению и не планировать – оказывается, это то, что нужно.

Спасибо и имени, и году за то, что подтвердили: быть счастливым – это только точка зрения, а не обстоятельства. Спасибо и за то, что еще раз дали понять: лучший человек – он уже с тобой, он уже рядом. За то, что напомнили: нужно уметь ценить то, что есть.

Спасибо этому году за моих родных и близких – они рядом со мной, в добром здравии, неунывающие, любящие, принимающие, прощающие. Ради которых, если придется, я все отдам. Мама и папа, родные мои. Бесконечно благодарю вас, и моих слов благодарности всегда будет намного меньше того, что вы мне дали за все мои годы жизни. Вместе мы очень много смеемся, не сдаемся и всегда все преодолеваем. Ведь для нас любая проблема – просто возможность посмотреть на мир по-другому.

И не бывает ни одного дня, когда бы я не сказала спасибо родной редакции amic.ru! Второй дом, настоящая семья – вместе и в горе, и в радости. Потрясающие люди, которые, несмотря ни на что, смеются во весь голос каждый день и пишут для вас тексты (даже если им не очень хочется писать – бывает и такое). Спасибо этому году: наша команда стала сильнее, ближе и профессиональнее!

Благодарю 2024-й за то, что не смог отнять у меня ясность ума (хотя очень старался), не отнял душевное и физическое здоровье, помогал быть счастливой здесь и сейчас, всем обстоятельствам вопреки. Уходящий год научил меня еще больше разбираться в людях. И в себе в том числе.

Спасибо всем, кто провел со мной этот 2024-й. Спасибо году за имя, за людей, которые умеют слушать без обвинений и критики, принимать без предрассудков и шаблонов, помогать без высокомерия и превосходства. И любить без всяких условий.

Спасибо 2024-му за все мгновения незамысловатого, но обалденного счастья. За смех. За предвкушение встречи и тихой радости от нее. Просто за солнце, соленые капли моря на теле, хрустящий снег под ногами и ветер, уносящий все лишнее и ненужное. Все свое счастье я забираю в следующий, 2025-й год.

Редакция amic.ru тоже говорит этому году спасибо

Елена Лепезина, заместитель главного редактора amic.ru: "Насыщенный, динамичный – год, который подарил непередаваемое ощущение полноты жизни. Уходящий 2024-й дал то, что я просила. И не отнял то, что мне так дорого. И только за это нужно каждый день говорить спасибо".

Надежда Овиденко, административный директор amic.ru: "2024-й, спасибо за все удивительные рассветы и закаты! За счастье заниматься любимым делом и работать в команде талантливых, увлеченных профессионалов! Спасибо за радость встреч с родными и друзьями! В общем, было здорово!"

Денис Хаджинов, руководитель Службы новостей amic.ru: "Надеюсь, что следующий год, 2025-й, будет лучше уходящего 2024-го. Я не нумеролог, но, как мне вбили еще в школе, пятерка же лучше четверки. Впрочем, две двойки заставляют задуматься и поджать хвост. А если серьезно: да кого мы постоянно обманываем, каждый раз надеясь на лучшее? Будет почти такой же год: где-то хорошо, где-то плохо, в чем-то будем проявлять усердие, в чем-то – халатность. Каким был уходящий год? Как говорил Вовка в Тридевятом царстве: "И так сойдет!" А как сказал Владимир Путин на подведении итогов года: "Хочется движухи".

Вячеслав Кондаков, редактор-корреспондент amic.ru: "Еще один год. Ни хороший, ни плохой. Хотя бы за это ему спасибо".

Александр Соколов, редактор-корреспондент amic.ru: "Спасибо уходящему году за то, что он просто уходит. Большого счастья лично мне он не принес, но и каких-то огромных потрясений не случилось. А это, как известно, уже неплохо. Отдельное спасибо за то, что моя работа, которую я очень люблю, осталась такой же любимой. Что-что, а наш коллектив всегда приносит мне только положительные эмоции. Этот год мы прошагали вместе. Надеюсь, и в следующем году будет точно так же. Ну только приятных моментов пусть будет побольше".

Антон Дегтярев, редактор-корреспондент amic.ru: "Благодарен за то, что не началась ядерная война".

Алена Жукова, редактор-корреспондент amic.ru: "Спасибо за дни, минуты, мгновения счастья и радости; за смех и улыбки близких; за растущую семью; за трудности, сложности, неприятности, неожиданности – тоже спасибо! Мы со всем справимся. За веру в лучшее, желание двигаться дальше, за открывающиеся возможности, за силы и ожидание чуда – спасибо".

Александра Казанцева, руководитель коммерческих проектов amic.ru: "Спасибо этому году за то, что не поколебал моей любви к жизни и работе".

Дмитрий Негреев, обозреватель amic.ru: "Спасибо, что он проходит".

Никита Черников, старший редактор новостей amic.ru: "Благодарен 2024 году за открытия и испытания".

Никита Бородкин, редактор новостей amic.ru: "Спасибо, что живой".

Елизавета Линд, редактор новостей amic.ru: "За лучший коллектив, который очень тепло меня принял".

Егор Брусенцев, редактор новостей amic.ru: "Благодарен 2024 году за кипящую жизнь – во всех хороших и плохих смыслах".

Екатерина Смолихина, фотокорреспондент amic.ru: "Спасибо этому году за новые встречи и новые эмоции".

Мария Петренко, руководитель SMM-редакции amic.ru: "Благодарна уходящему году за возможность удивляться, путешествовать, радоваться мелочам, встречать интересных людей, у которых хочется учиться, за желание и возможность расти и развиваться".

Мария Яцутко, специалист SMM-редакции amic.ru: "Я благодарна 2024 году за новые возможности для профессионального роста, за насыщенные и интересные поездки, за новую музыку (вывожу только за счет нее), за новых людей в моем окружении, за яркие тусовки до утра, за поддержку родных и самых близких людей. Ну и, конечно, благодарю себя! За то, что в этом году я упорно и много трудилась, за все совершенные ошибки (ведь кто не ошибается, тот ничего не делает) и крутые выводы после них, за личностный рост. Благодарю себя за то, что стала чаще прислушиваться к себе и наконец-то занялась бегом. Горжусь собой!"

Алина Богомолова, специалист SMM-редакции amic.ru: "Говорю спасибо этому году за чудесный рабочий коллектив, вкусную еду, зажигательные корпоративы и разговоры по душам".

Светлана Хуртина, корректор amic.ru: "Спасибо этому году за море впечатлений и положительных эмоций. За счастье видеть, как растет маленькое чудо моей взрослой дочери".

Константин Причиненко, технический директор amic.ru: "Благодарю 2024 год за то, что он был лучше 2023-го".

Сергей Бабенко, модератор amic.ru: "Спасибо уходящему году за то, что он заканчивается. Ну не денег же просить, от года это не зависит".

А за что вы, уважаемые наши читатели, благодарите этот год? Пишите в комментариях.