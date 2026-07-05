Щука, сазан и море эмоций: алтайские рыбаки поделились лучшими кадрами улова
Летний сезон продолжается, и рыбаки отмечают, что уровень воды на некоторых водоемах снижается
05 июля 2026, 07:04, ИА Амител
Рыбаки Алтайского края продолжают делиться результатами летней рыбалки. Среди свежих отчетов оказались как десятки килограммов улова, так и по-настоящему трофейные экземпляры, сообщили участники "Алтайского рыболовного сообщества" во "ВКонтакте".
Одним из самых впечатляющих уловов стал сазан весом 11 килограммов, пойманный в Усть-Алейке. Еще один рыбак добыл в Касмале щуку весом 4,2 килограмма. Также любители рыбалки рассказали о других удачных выездах.
«Общий вес — 19,4 кг, мелочь отпустил, порядка 30 штук. Дождь, конечно, подпортил обстановку, но, как говорится, чем хуже рыбаку, тем лучше рыбке», — поделился один из участников сообщества.
Другой рыбак рассказал об утренней рыбалке на реке.
«Снова речка после Правды, утречко. Окунь почти 0,5 кг, щучка — 0,7. Плавал на лодке после, мелкий окушок на вертушки долбит. Вода еще сильнее упала», — написал он.
Еще один отчет поступил с протоки Соплякова.
«Протока Соплякова, разведка. На "Ниве" без проблем дорога. И справа леса, и слева. Сазанчика не дождались, в основном подъязки», — рассказал рыбак.
Летний сезон продолжается, и участники сообщества отмечают, что уровень воды на некоторых водоемах снижается, однако это не мешает любителям рыбной ловли регулярно возвращаться домой с достойными уловами.
08:24:10 05-07-2026
Сазан классный. Заввидую белой завистью. Вкусный, без мелких костей.
08:25:11 05-07-2026
Да учитывая их силу, вывести такого дорогого стоит. Уважение рыбаку.
12:05:04 05-07-2026
Албендозол, бильтрицид... Как то так. Вся рыба по словам докторов на сегодня сильно заражена.