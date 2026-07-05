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Щука, сазан и море эмоций: алтайские рыбаки поделились лучшими кадрами улова

Летний сезон продолжается, и рыбаки отмечают, что уровень воды на некоторых водоемах снижается

05 июля 2026, 07:04, ИА Амител

Фото: Алтайское рыболовное сообщество

Рыбаки Алтайского края продолжают делиться результатами летней рыбалки. Среди свежих отчетов оказались как десятки килограммов улова, так и по-настоящему трофейные экземпляры, сообщили участники "Алтайского рыболовного сообщества" во "ВКонтакте".

Одним из самых впечатляющих уловов стал сазан весом 11 килограммов, пойманный в Усть-Алейке. Еще один рыбак добыл в Касмале щуку весом 4,2 килограмма. Также любители рыбалки рассказали о других удачных выездах.

«Общий вес — 19,4 кг, мелочь отпустил, порядка 30 штук. Дождь, конечно, подпортил обстановку, но, как говорится, чем хуже рыбаку, тем лучше рыбке», — поделился один из участников сообщества.

Другой рыбак рассказал об утренней рыбалке на реке.

«Снова речка после Правды, утречко. Окунь почти 0,5 кг, щучка — 0,7. Плавал на лодке после, мелкий окушок на вертушки долбит. Вода еще сильнее упала», — написал он.

Еще один отчет поступил с протоки Соплякова.

«Протока Соплякова, разведка. На "Ниве" без проблем дорога. И справа леса, и слева. Сазанчика не дождались, в основном подъязки», — рассказал рыбак.

Летний сезон продолжается, и участники сообщества отмечают, что уровень воды на некоторых водоемах снижается, однако это не мешает любителям рыбной ловли регулярно возвращаться домой с достойными уловами.

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Алтайский край рыба рыбалка
       

Комментарии 3

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Пузырек

08:24:10 05-07-2026

Сазан классный. Заввидую белой завистью. Вкусный, без мелких костей.

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Пузырек

08:25:11 05-07-2026

Да учитывая их силу, вывести такого дорогого стоит. Уважение рыбаку.

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Гость

12:05:04 05-07-2026

Албендозол, бильтрицид... Как то так. Вся рыба по словам докторов на сегодня сильно заражена.

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