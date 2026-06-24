Опасные паразиты стали причиной мора карпов в одном из хозяйств Алтайского края

Паразиты повреждают стенки кишечника рыб и препятствуют нормальному прохождению пищи

24 июня 2026, 09:07, ИА Амител

Зараженные карпы / Фото: Алтайский филиал ЦОК АПК

Специалисты Алтайского филиала ЦОК АПК установили причину массовой гибели карпов в одном из хозяйств Калманского района. В ходе лабораторных исследований у рыбы обнаружили паразитов, вызывающих опасные заболевания.

Как сообщили в пресс-службе учреждения, исследования живых карпов завершились 8 июня. Рыбу доставили в лабораторию из хозяйства Калманского района после массового мора в водоеме.

В ходе испытаний специалисты выявили у карпов паразитов рода Gyrodactylus, которые вызывают заболевание гиродактилез. Кроме того, у рыбы обнаружили ленточного червя Khawia sinensis — возбудителя кавиоза. По результатам исследований владельцу хозяйства выдали соответствующий протокол.

В ЦОК АПК отметили, что выявленные паразиты не представляют опасности для человека и поражают исключительно рыб.

При гиродактилезе у карпов изменяется поведение: рыба начинает тереться о камни и растения либо подолгу остается на месте, раскачиваясь из стороны в сторону. На коже появляется серовато-синий налет, связанный с усиленным выделением слизи. У зараженных особей ухудшается аппетит и снижается реакция на внешние раздражители. На поврежденных участках кожи могут развиваться грибковые инфекции.

Специалисты отмечают, что при своевременном лечении рыбу можно спасти, однако без необходимых мер заболевание нередко приводит к гибели.

Кавиоз поражает кишечник карпов, сазанов и их гибридов. Больная рыба становится малоподвижной, держится у берегов и на мелководье. У зараженных особей наблюдаются истощение, потеря блеска чешуи, бледность жабр и слизистых оболочек.

Паразиты повреждают стенки кишечника и препятствуют нормальному прохождению пищи. В результате в организме рыбы накапливаются токсичные вещества, что приводит к нарушениям работы внутренних органов. При массовом заражении заболевание может вызывать значительный падеж рыбы.