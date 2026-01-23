Седьмую ледовую переправу открыли в Шелаболихинском районе Алтайского края

Сотрудники МЧС напоминают водителям о необходимости строго соблюдать правила безопасности при движении по ледовым переправам

23 января 2026, 13:45, ИА Амител

Ледовая переправа / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

С 23 января в Шелаболихинском районе Алтайского края начала работу седьмая по счету ледовая переправа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Новая временная дорога проложена через Обь и соединяет село Новообинцево с правым берегом реки. Переправа рассчитана на проезд транспорта массой до десяти тонн.

В региональном управлении МЧС уточнили, что к этому моменту в Алтайском крае уже функционировали несколько ледовых дорог в разных муниципалитетах. В Каменском районе была открыта переправа между Камнем-на-Оби и поселком Островная с допустимой нагрузкой до десяти тонн. В Шелаболихинском районе ранее заработала переправа Шелаболиха – Иня, рассчитанная на транспорт до шести тонн. В Усть-Пристанском районе действуют сразу две ледовые дороги: Вяткино – Клепиково с ограничением до пяти тонн и Усть-Чарышская Пристань – Чеканиха, где разрешен проезд транспорта массой до трех тонн. В Быстроистокском районе открыта переправа Быстрый Исток – Акутиха с грузоподъемностью до трех тонн. В Советском районе на реке Катунь, в районе Амурского, действует самая грузоподъемная переправа, рассчитанная на транспорт массой до 30 тонн.

Сотрудники МЧС напоминают водителям о необходимости строго соблюдать правила безопасности при движении по ледовым переправам. Спасатели подчеркивают, что выезжать на лед следует плавно, без резких ускорений и торможений, а перед этим рекомендуется отстегнуть ремни безопасности. Во время движения по переправе нельзя останавливаться, разворачиваться или обгонять другие автомобили, а также заправлять транспорт прямо на льду. Отдельное внимание в ведомстве обращают на обязательное соблюдение установленных ограничений по грузоподъемности, поскольку пренебрежение этими требованиями может привести к аварийным ситуациям и создать реальную угрозу жизни.

