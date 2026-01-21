В Алтайском крае запустили новую переправу по льду через Обь

Максимально допустимая нагрузка составляет три тонны

21 января 2026, 10:30, ИА Амител

Ледовая переправа / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае начала работать новая официальная ледовая переправа через Обь. Она соединила населенные пункты Быстрый Исток и Акутиха.

Максимально допустимая нагрузка для переправы составляет три тонны. В первую очередь она предназначена для безопасного проезда легковых автомобилей и легкого грузового транспорта.

Как уточнили в региональном управлении МЧС, сейчас в Алтайском крае действует еще четыре санкционированные ледовые переправы: по одной – в Каменском и Шелаболихинском районах, а также две – в Усть-Пристанском районе.

Спасатели напоминают, что выезд на лед вне официально открытых переправ по-прежнему представляет серьезную опасность и может привести к трагическим последствиям.

Ранее сообщалось, что в Красноярске мужчина провалился под лед во время прогулки с собакой и погиб. Лай животного привлек внимание прохожих, которые оперативно вызвали экстренные службы.