В Красноярске мужчина провалился под лед во время прогулки с собакой и погиб
Лай животного привлек внимание прохожих, которые оперативно вызвали экстренные службы
29 декабря 2025, 16:28, ИА Амител
В Красноярске произошел трагический инцидент: местный житель провалился под лед во время прогулки со своим питомцем. Об этом сообщает Telegram‑канал Kras Mash.
ЧП случилось в районе улицы Дубровинского. Мужчина оказался в воде, а его собака осталась на краю полыньи и начала громко скулить. Именно лай животного привлек внимание прохожих, которые оперативно вызвали экстренные службы. На место незамедлительно прибыли сотрудники спасательных подразделений.
Водолазы извлекли пострадавшего из воды, однако спасти мужчину не удалось. Тело передали сотрудникам полиции для дальнейших процессуальных действий.
Власти и спасатели вновь напоминают: выход на неокрепший лед крайне опасен для жизни. Даже непродолжительная прогулка вдоль берега или попытка сократить путь через замерзший водоем может привести к трагическим последствиям.
16:35:44 29-12-2025
Наказание за выгул собак в неположенном месте - смерть.
16:58:14 29-12-2025
Как хорошо что собака была чипирована. Чип её спас.
20:33:47 29-12-2025
Гость (16:58:14 29-12-2025) Как хорошо что собака была чипирована. Чип её спас.... Там человек погиб. Надеюсь, что подобный в.сер вы оформили в силу врождённого скудоумия и не более.
18:20:04 29-12-2025
Где там лед-то? После строительства Красноярской ГЭС Енисей не замерзает в районе города.