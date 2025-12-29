В Красноярске мужчина провалился под лед во время прогулки с собакой и погиб

Лай животного привлек внимание прохожих, которые оперативно вызвали экстренные службы

29 декабря 2025, 16:28, ИА Амител

Человек утонул /Kras Mash / телеграм-канал @kras_mash

В Красноярске произошел трагический инцидент: местный житель провалился под лед во время прогулки со своим питомцем. Об этом сообщает Telegram‑канал Kras Mash.

ЧП случилось в районе улицы Дубровинского. Мужчина оказался в воде, а его собака осталась на краю полыньи и начала громко скулить. Именно лай животного привлек внимание прохожих, которые оперативно вызвали экстренные службы. На место незамедлительно прибыли сотрудники спасательных подразделений.

Водолазы извлекли пострадавшего из воды, однако спасти мужчину не удалось. Тело передали сотрудникам полиции для дальнейших процессуальных действий.

Власти и спасатели вновь напоминают: выход на неокрепший лед крайне опасен для жизни. Даже непродолжительная прогулка вдоль берега или попытка сократить путь через замерзший водоем может привести к трагическим последствиям.

