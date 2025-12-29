НОВОСТИПроисшествия

В Красноярске мужчина провалился под лед во время прогулки с собакой и погиб

Лай животного привлек внимание прохожих, которые оперативно вызвали экстренные службы

29 декабря 2025, 16:28, ИА Амител

Человек утонул /Kras Mash / телеграм-канал @kras_mash
Человек утонул /Kras Mash / телеграм-канал @kras_mash

В Красноярске произошел трагический инцидент: местный житель провалился под лед во время прогулки со своим питомцем. Об этом сообщает Telegram‑канал Kras Mash.

ЧП случилось в районе улицы Дубровинского. Мужчина оказался в воде, а его собака осталась на краю полыньи и начала громко скулить. Именно лай животного привлек внимание прохожих, которые оперативно вызвали экстренные службы. На место незамедлительно прибыли сотрудники спасательных подразделений.

Водолазы извлекли пострадавшего из воды, однако спасти мужчину не удалось. Тело передали сотрудникам полиции для дальнейших процессуальных действий.

Власти и спасатели вновь напоминают: выход на неокрепший лед крайне опасен для жизни. Даже непродолжительная прогулка вдоль берега или попытка сократить путь через замерзший водоем может привести к трагическим последствиям.

Накануне стало известно, что на Алтае мужчина погиб при пожаре из-за проблем с печью. Огонь охватил частный дом в себе Гуселетово.

Происшествия Красноярский край

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

16:35:44 29-12-2025

Наказание за выгул собак в неположенном месте - смерть.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:58:14 29-12-2025

Как хорошо что собака была чипирована. Чип её спас.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сибиряк.

20:33:47 29-12-2025

Гость (16:58:14 29-12-2025) Как хорошо что собака была чипирована. Чип её спас.... Там человек погиб. Надеюсь, что подобный в.сер вы оформили в силу врождённого скудоумия и не более.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:20:04 29-12-2025

Где там лед-то? После строительства Красноярской ГЭС Енисей не замерзает в районе города.

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров