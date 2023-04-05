Сельчанина на Алтае приговорили к условному сроку за похищение
Жертве удалось самостоятельно освободиться и сбежать из заточения
05 апреля 2023, 20:29, ИА Амител
36-летнего жителя Шебалинского района приговорили к пяти с половиной годам ограничения свободы за похищение человека. Об этом сообщили в региональном СК.
В сентябре 2021 года мужчина приехал к знакомому, с которым хотел выяснить отношения, избил его, связал алюминиевой проволокой, засунул в машину и увёз на животноводческую станцию, где продолжил избивать. После этого злоумышленник пристегнул похищенного к трубе, скрепив цепь навесными замками, и скрылся.
"Утром следующего дня потерпевшему удалось освободиться от металлической цепи, после чего он сбежал. На следующий день мужчина обратился в районную больницу за медицинской помощью, медицинские работники сообщили о произошедшем в правоохранительные органы", – сказано в сообщении.
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