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Сельчанина на Алтае приговорили к условному сроку за похищение

Жертве удалось самостоятельно освободиться и сбежать из заточения

05 апреля 2023, 20:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

36-летнего жителя Шебалинского района приговорили к пяти с половиной годам ограничения свободы за похищение человека. Об этом сообщили в региональном СК.

В сентябре 2021 года мужчина приехал к знакомому, с которым хотел выяснить отношения, избил его, связал алюминиевой проволокой, засунул в машину и увёз на животноводческую станцию, где продолжил избивать. После этого злоумышленник пристегнул похищенного к трубе, скрепив цепь навесными замками, и скрылся.

"Утром следующего дня потерпевшему удалось освободиться от металлической цепи, после чего он сбежал. На следующий день мужчина обратился в районную больницу за медицинской помощью, медицинские работники сообщили о произошедшем в правоохранительные органы", – сказано в сообщении.

суд

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