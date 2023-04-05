Сельчанина на Алтае приговорили к условному сроку за похищение

Жертве удалось самостоятельно освободиться и сбежать из заточения

05 апреля 2023, 20:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

36-летнего жителя Шебалинского района приговорили к пяти с половиной годам ограничения свободы за похищение человека. Об этом сообщили в региональном СК.

В сентябре 2021 года мужчина приехал к знакомому, с которым хотел выяснить отношения, избил его, связал алюминиевой проволокой, засунул в машину и увёз на животноводческую станцию, где продолжил избивать. После этого злоумышленник пристегнул похищенного к трубе, скрепив цепь навесными замками, и скрылся.