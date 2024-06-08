Улицы Барнаула затопило после дождя

Нелегко пришлось и водителям, и пешеходам

08 июня 2024, 20:05, ИА Амител

Затопленная дорога у ТРЦ Galaxy / Фото: amic.ru

В Барнауле вечером 8 июня прошла гроза с ливнем, из-за чего некоторые улицы оказались под водой.

Например, традиционно произошел потоп на улице Попова в районе пересечения с Павловским трактом.

Последствия ливня на улице Попова / Фото: amic.ru

Преодолевать лужи пришлось и на проспекте Строителей у ТРЦ Galaxy. Причем не только транспорту, но и пешеходам.

После дождя на проспекте Строителей / Фото: amic.ru

Сильно усложнил жизнь горожанам дождь и в других частях города. В соцсетях водители отмечали, что во время ливня воды было по середину колеса.

Дождь в частном секторе Барнаула / Кадр: "Инцидент Барнаул"

По прогнозу "Яндекс Погоды", в воскресенье в Барнауле также ожидается небольшой дождь, в понедельник будет солнечно, во вторник снова ожидается небольшой дождь, а в среду обещают грозу.