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Улицы Барнаула затопило после дождя

Нелегко пришлось и водителям, и пешеходам

08 июня 2024, 20:05, ИА Амител

Затопленная дорога у ТРЦ Galaxy / Фото: amic.ru
Затопленная дорога у ТРЦ Galaxy / Фото: amic.ru

В Барнауле вечером 8 июня прошла гроза с ливнем, из-за чего некоторые улицы оказались под водой.

Например, традиционно произошел потоп на улице Попова в районе пересечения с Павловским трактом.

Последствия ливня на улице Попова / Фото: amic.ru

Преодолевать лужи пришлось и на проспекте Строителей у ТРЦ Galaxy. Причем не только транспорту, но и пешеходам.

После дождя на проспекте Строителей / Фото: amic.ru

Сильно усложнил жизнь горожанам дождь и в других частях города. В соцсетях водители отмечали, что во время ливня воды было по середину колеса.

Дождь в частном секторе Барнаула / Кадр: "Инцидент Барнаул"

По прогнозу "Яндекс Погоды", в воскресенье в Барнауле также ожидается небольшой дождь, в понедельник будет солнечно, во вторник снова ожидается небольшой дождь, а в среду обещают грозу.

Барнаул

Комментарии 11

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Гость

20:16:12 08-06-2024

Проблема с дождевой водой не решится до 2030 года. А потом может и решать нечего будет.

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Светлана

21:04:09 08-06-2024

Традиционно))))

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adamtash

22:10:08 08-06-2024

Хотелось бы, чтобы администрация и дорожные службы города обратили внимание на развязку Малахова-Павловский тракт.
В последние годы здесь провели капитальный ремонт мостов, дорожного полотна и благоустройство пешеходных переходов.
Если до ремонта на пешеходном переходе по чётной стороне Павловского тракта после дождя оставалась одна лужа, то сейчас их ТРИ! И высыхают они несколько дней.
Нынешние обильные дожди заливают переход ПОЛНОСТЬЮ!
Вот и приходится пешеходам обходить по проезжей части, на которой нет ни одной лужицы.

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Гость

22:14:23 08-06-2024

Всего две брюзги отметились. Маловато будет.

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Не гость

22:16:58 08-06-2024

Ну и кто ответит за бесполезную растрату а может и хищение миллионов с этой ливневки на Попова. Проект не работает. Болбшие деньги потраченны впустую.Сталин быпросто расстрелял. Да и в Китае долго разговаривать бы не стали. А у нас что? Мир ворам? Отпустите шеломенцева тогда. Что он делал все работало.

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Гость

07:45:01 09-06-2024

Не гость (22:16:58 08-06-2024) Ну и кто ответит за бесполезную растрату а может и хищение м... Может не надо про Китай. Посмотрите видео затопления Гуанчжоу - самого высокоразвитого китайского мегаполиса, видео месячной давности.

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Гога

22:22:58 08-06-2024

Я ещё в марте написал что она работать не будет а деньги пропали зря. Я много лет работал на ливневках в Барнауле. Был на них и в ливни и при таянье и при роторах. А меня даже никто не спросил. Хотя эту же ливневку если бы сделали поперек дороги А не в лотке повдоль. она прекрасно бы сработала. А остальные деньги можно было бы с чистой совестью и спокойной душой своровать. А так где наша прокуратура. Опять глазки закрыла. Позорище.

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Гость

00:40:39 09-06-2024

Гога (22:22:58 08-06-2024) Я ещё в марте написал что она работать не будет а деньги про... Это не позорище - это эффективный менеджмент.

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Этоя

01:19:29 09-06-2024

Поповка опять из берегов вышла?

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гость

13:02:21 09-06-2024

Всему свое время - время дождей , время пожаров.Вот только в городе нет времени собирать камни , а только разбрасывать.

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Гость

13:51:46 09-06-2024

Купили ласты. Радуемся. Надо еще дождика

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