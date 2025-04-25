Сельсоветы под нож. Почему еще четыре района Алтая решились на муниципальную перезагрузку

И за что их раскритиковала оппозиция

25 апреля 2025, 09:15, ИА Амител

Сессия АКЗС / Фото: amic.ru /Екатерина Смолихина

Еще четыре района Алтайского края сменят свой статус на муниципальные округа (МО). На новую модель управления решили перейти Ключевский, Петропавловский, Панкрушихинский и Табунский районы, и большинство депутатов АКЗС 24 апреля поддержало эту трансформацию. Однако у реформы, уже по традиции, нашлись и яростные противники из числа эсеров и коммунистов. Подробнее – в материале amic.ru.

Зачем районы переименовываются в муниципальные округа?

Преобразование сразу четырех районов в муниципальные округа вызвало самую бурную дискуссию на 40-й сессии АКЗС. Докладчиком по этой теме выступил заместитель начальника департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики Андрей Некрасов.

Содокладчиками стали главы районов. Каждый из них отметил, что решение не было спонтанным: они изучили опыт других районов края, уже совершивших такой переход, и пришли к выводу, что территории окажутся в выигрыше. Все вопросы, касающиеся благоустройства, коммунального хозяйства, социальных выплат, образования и других сфер жизни, будут решаться на уровне округа, уверены они. Кроме того, это позволит не перекладывать деньги из кармана в карман, так как основное финансирование уже сейчас лежит на плечах районных администраций.

Так, глава Ключевского района Денис Леснов отметил, что доля собственных доходов в сельсоветах настолько мала, что этих средств едва хватает лишь на зарплаты сотрудников самих сельских администраций: из десяти поселений девять являются высокодотационными. Необходимость трансформации Леснов пояснил оттоком населения и острым кадровым голодом. Да и очередь из желающих стать главой сельсовета или депутатом давно не выстраивается.

"За два года в десяти наших сельсоветах сменилось шесть глав. В настоящее время в трех селах главы вообще отсутствуют. Еще острее вопрос стоит с сельскими депутатами: за период последнего созыва, работающего с 2022 года, свои полномочия уже сложили 14 человек. Сельская власть требует перезагрузки. Поэтому объединение поселений поддержали все сельские депутаты, а также сами жители на публичных слушаниях", – привел доводы Леснов.

Об огромном кадровом дефиците говорил и глава Петропавловского района Сергей Козликин. В пример он привел Николаевский сельсовет, возглавить который удалось уговорить лишь кочегара местного клуба. Смысла содержать такой управленческий аппарат Козликин не видит. Он допускает, что люди не идут на эти должности из-за небольшой заработной платы, но и финансовые возможности села ограничены. Выходом из сложной ситуации, убежден чиновник, станет переход на МО.

Главы Панкрушихинского и Табунского районов Дмитрий Васильев и Павел Литке также заявили, что переход к одноуровневой системе позволит работать более оперативно и повысит качество муниципального управления. Тем более что на всех территориях, хоть и не единогласно, инициативу поддержали районные и сельские депутаты, а также сами жители. Так, в Ключевском районе инициатива была утверждена 21 марта, в Панкрушихинском — 4 апреля, в Петропавловском — 26 марта, в Табунском — 31 марта.

Почему некоторые депутаты АКЗС против такой реформы?

Против перехода на муниципальные округа активно выступают коммунисты и справедливороссы. По их словам, жителей лишат не только возможности напрямую выбирать исполнительную власть в округах, но и оперативно коммуницировать с депутатами. По всем важным вопросам людям придется ездить в райцентр, такие села в итоге просто погибнут, считают они.

Депутаты КПРФ усомнились и в объективности проведения публичных слушаний: на столь значимых мероприятиях присутствовало слишком мало жителей. Так, в Ключевском и Петропавловском районах явка составила порядка 6% от общей численности, в Панкрушихинском – 4%, в Табунском – 2,4%, подсчитал руководитель фракции КПРФ Андрей Кривов. Он добавил, что от сокращения сельсоветов денег в районе не прибавится.

Руководителю фракции "Справедливая Россия – За правду" Александру Молотову показалось подозрительным, что ажиотаж с переходом в Алтайском крае возник с середины 2024 года, хотя возможность существует с 2019-го. За шесть лет ею воспользовались лишь четыре района. Парламентарий предположил, что инициатива могла быть продиктована сверху и неизбежно приведет к "обезлюдиванию" территорий. С этой точкой зрения согласился и коммунист Антон Арцибашев.

"Людей сейчас в малых селах просто бросят. Не будет государственной программы по субсидированию, предоставлению жилья, как это было в советское время", – заявил Арцибашев.

А другие депутаты – "за"

Позицию "Единой России" представил руководитель фракции в АКЗС Сергей Приб. Он, как и главы районов, указал на отсутствие на местах квалифицированных кадров и высокую текучку.

"Физически нет людей, на которых можно возложить эти полномочия. У нас 59 муниципалитетов: четыре последних только что заявились – созрели. Все. До конца года мы не видим продолжения такой консультативной работы. Поэтому наша позиция – слышать голос людей, глав муниципальных образований и поддерживать их инициативы. Фракция "Единая Россия" единогласно поддержит всех глав, которые выходят с данной инициативой", – подчеркнул Приб.

Вице-спикер Заксобрания и член "Единой России" Денис Голобородько назвал выступления оппозиционеров "зарабатыванием политических очков". По его словам, главы районов "не плывут по течению, а берут весла в руки", чтобы заниматься развитием вверенных им территорий.

"И депутаты на местах эту инициативу поддержали. Пришли те, кто желал (на публичные слушания. – Прим. ред.), никто двери не закрывал, охрану не выставлял. Все открыто, все прозрачно", – отметил Голобородько.

Слово также взял единоросс Сергей Писарев, которого возмутили высказывания о том, будто партия виновата в упадке сельских территорий. По его словам, повышение качества жизни приводит к тому, что люди предпочитают переезжать в большие города, где жизнь более насыщенная и интересная. При этом он подчеркнул, что эти миграционные процессы характерны для всех стран мира.

"Город Барнаул расширяется, и сюда активно переезжает огромное количество сельских жителей, но мы же не остановим этот процесс никогда. Посмотрите, как главы владеют ситуацией, как они грамотно и профессионально рассказывают. Да, они любого из нас заткнут", – сказал Сергей Писарев.

Но несмотря на бурную дискуссию, депутаты большинством голосов приняли поправки к закону по всем четырем территориям сразу в двух чтениях. А предложенную КПРФ поправку о введении прямых выборов – отклонили.

Добавим, что ранее в стенах АКЗС уже не единожды разворачивалась абсолютно та же самая дискуссия. Напомним, Залесовский район первым в Алтайском крае получил статус муниципального округа (еще в 2021 году). Следом такой статус получили Славгородский, Суетский и Чарышский районы. В июне 2024 года округом стал Змеиногорский район. А с начала 2025-го список уже пополнился Солонешенским, Зональным, Кулундинским и Немецким национальным округами. Теперь их стало 13 и при обсуждении судьбы каждого из них ломались все те же копья.