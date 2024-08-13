Семья, дети, счастье. Как украсят Барнаул ко Дню города
Концепция дизайна будет посвящена Году семьи
13 августа 2024, 20:15, ИА Амител
31 августа Барнаул отметит свою 294-ю годовщину. В пресс-центре мэрии рассказали, как в этом году украсят краевую столицу.
Концепция дизайна будет посвящена Году семьи и основана на двух направлениях: многодетные семьи и трудовые династии. Основными станут слова "семья", "дети" и "счастье". Кроме того, символика праздника будет содержать ромашки, как символ любви и верности.
Основными местами размещения конструкций станут главные улицы Барнаула, общественные пространства, парки, места празднований. Также внимание уделят въездам в город.
"Под поздравительные баннеры различных форматов планируется задействовать не менее 100 рекламных поверхностей разных форматов", — подчеркнули в комитете по строительству, архитектуре и развитию города.
Увидеть, как преобразится город, можно уже в ближайшее время — завершить работы по украшению планируют к 23 августа.
20:20:01 13-08-2024
Когда за это берутся чиновники, то это полное фарисейство.
19:55:50 23-08-2024
Гость (20:20:01 13-08-2024) Когда за это берутся чиновники, то это полное фарисейство.... классные работы, не нуди
23:20:55 13-08-2024
Вспомнили про демографию, с чем это может быть связано, странно прям
10:11:36 14-08-2024
Самый важный вопрос- бухло продавать будут, или как всегда, запасаться? И ещё- кто это назначил ромашку символом верности? Самим-то не смешно?
14:32:41 14-08-2024
Гость (10:11:36 14-08-2024) Самый важный вопрос- бухло продавать будут, или как всегда, ...
Запасайся. Писали же уже, что не будут.
19:53:53 23-08-2024
столько друзей и знакомых на картинках!! класс