Семья, дети, счастье. Как украсят Барнаул ко Дню города

Концепция дизайна будет посвящена Году семьи

13 августа 2024, 20:15, ИА Амител

Примеры украшений ко Дню города в Барнауле / Фото: пресс-центр мэрии

31 августа Барнаул отметит свою 294-ю годовщину. В пресс-центре мэрии рассказали, как в этом году украсят краевую столицу.

Концепция дизайна будет посвящена Году семьи и основана на двух направлениях: многодетные семьи и трудовые династии. Основными станут слова "семья", "дети" и "счастье". Кроме того, символика праздника будет содержать ромашки, как символ любви и верности.

Основными местами размещения конструкций станут главные улицы Барнаула, общественные пространства, парки, места празднований. Также внимание уделят въездам в город.

"Под поздравительные баннеры различных форматов планируется задействовать не менее 100 рекламных поверхностей разных форматов", — подчеркнули в комитете по строительству, архитектуре и развитию города.

Увидеть, как преобразится город, можно уже в ближайшее время — завершить работы по украшению планируют к 23 августа.