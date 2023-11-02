Семьям за третьего ребенка предложили давать 1 млн рублей "отцовского" капитала

Вместо увеличения маткапитала по рождению третьего ребенка

02 ноября 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России за рождение или усыновление третьего ребенка предлагают ввести "отцовский" капитал в дополнение к материнскому, пишут "Известия".

"Мы предлагаем "многодетный", или "отцовский", капитал, который будет предоставляться один раз. Не увеличивать материнский капитал по рождению третьего ребенка, а сделать отдельную выплату", – пояснил председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Назвать капитал "отцовским" предлагается для того, чтобы подчеркнуть разницу с уже имеющимися выплатами.

В докладе Общественной палаты указывается, что необходимо стимулировать семьи к многодетности.

Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил платить отцам за первого ребенка 500 тысяч рублей, а также по миллиону за каждого ребенка после третьего.