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Семьям за третьего ребенка предложили давать 1 млн рублей "отцовского" капитала

Вместо увеличения маткапитала по рождению третьего ребенка

02 ноября 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В России за рождение или усыновление третьего ребенка предлагают ввести "отцовский" капитал в дополнение к материнскому, пишут "Известия".

"Мы предлагаем "многодетный", или "отцовский", капитал, который будет предоставляться один раз. Не увеличивать материнский капитал по рождению третьего ребенка, а сделать отдельную выплату", – пояснил председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Назвать капитал "отцовским" предлагается для того, чтобы подчеркнуть разницу с уже имеющимися выплатами.

В докладе Общественной палаты указывается, что необходимо стимулировать семьи к многодетности.

Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил платить отцам за первого ребенка 500 тысяч рублей, а также по миллиону за каждого ребенка после третьего. 

выплаты инициативы

Комментарии 16

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Гость

11:12:11 02-11-2023

хорошая идея! может поднимется рождаемость

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Гость

11:14:42 02-11-2023

главное своим платить, а не мигрантам - они и так плодятся

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Олег

11:22:45 02-11-2023

Столько идей, столько идей....

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Гость

11:54:49 02-11-2023

А это от одного отца должны быть дети? Всяко бывает, и мать может не знать.

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Гость

12:25:25 02-11-2023

Когда уже от количества к качеству перейдем...

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Гость

14:21:29 02-11-2023

Гость (12:25:25 02-11-2023) Когда уже от количества к качеству перейдем... ... Это точно. А то плодятся охотно маргиналы, от которых дети растут проблемными. И вместо того, чтобы работать потом на благо страны, пьют, воруют и не работают.

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Гость

12:30:41 02-11-2023

А давайте по три и ипотеку под 0% Итак маргиналов наплодилось с этим мат капиталом. Будет еще больше бесполезного населения. Детей надо рожать когда ты к этому финансово готов, а не ждать помощи от государства

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Гость

12:49:06 02-11-2023

Гость (12:30:41 02-11-2023) А давайте по три и ипотеку под 0% Итак маргиналов наплодилос... Как так-то, это ж Россия тогда вымрет, вы че. Рожать надо начиная со школы, в\о ни к чему, работа тоже, контрацепция зло (ежели не ошибаюсь, Гундяев не так давно уже и об этом высказался, чего раньше не наблюдалось), зайка-лужайка и все такое. Вы что, против традиционных ценностей?

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Гость

12:53:32 02-11-2023

Гость (12:30:41 02-11-2023) А давайте по три и ипотеку под 0% Итак маргиналов наплодилос... ну если ждать готовности, то этого может и не случиться никогда ))))

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Гость

12:48:36 02-11-2023

Цыганы одобряют

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Гость

13:25:50 02-11-2023

Гость (12:48:36 02-11-2023) Цыганы одобряют... и в селах северного кавказа тоже

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Гость

13:38:43 02-11-2023

Таджики уже пакуют тюки...

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Алексей

14:08:40 02-11-2023

Может быть для начала с ценами разберёмся, в т.ч. на детские товары, детскую одежду, подгузники, питание и т.д. по факту на одного ребенка дошкольного возраста у меня по крайней мере в год финансовая нагрузка 200-250 тыс. рублей на покушать, одеться, 3 кружка и т.д. Куда мне этот миллион упрется? Сделайте все детские сады и кружки для детей финансируемыми за счёт государства, для начала, чтобы у вас дети росли и стремились, а не смотрели как их родители обналиченный маткапитал пропивают, и маткапитал не нужен никакой станет сразу, а то по факту этого маткапитала (даже обналиченного) хватит до достижения ребенком возраста 4-6 лет, а потом что, "вертитесь как хотите, куда вы с подводной лодки теперь денетесь?" Недостаточными усилиями считаю предлагаемые меры, мера неэффективная до боли.

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Гость

14:25:32 02-11-2023

Алексей (14:08:40 02-11-2023) Может быть для начала с ценами разберёмся, в т.ч. на детские... Чем больше выплат тем больше цены. просто бизнес.

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Гость

15:56:29 02-11-2023

Пока не будет стабильной ситуации в стране, мира в мире, нормальных условий для жизни, а не разворовпнное и нахапанное олигархами, притока людей не будет. А с условиями, соотношения цен и зарплат, тогда и без выплат люди рожать начнут. А так маломальски здравые люди понимают что это пшик. Ребёнка нормально чтоб поднять, его приходится не видеть, потому что работать надо как проклятый. И смысл этих уловок??? Для алкашей и новоиспеченых россиян из средней Азии в самый раз только. Им неважно качество, они количеством берут, а как выростить ребёнка, это пофигу. Будет не грамотный??? Ну и ладно!!!! А на хрена такие люди то нужны??? Полоумные

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Гость

16:31:16 02-11-2023

Потом скажут, что государство не просило рожать.

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