Семьям за третьего ребенка предложили давать 1 млн рублей "отцовского" капитала
Вместо увеличения маткапитала по рождению третьего ребенка
02 ноября 2023, 11:00, ИА Амител
В России за рождение или усыновление третьего ребенка предлагают ввести "отцовский" капитал в дополнение к материнскому, пишут "Известия".
"Мы предлагаем "многодетный", или "отцовский", капитал, который будет предоставляться один раз. Не увеличивать материнский капитал по рождению третьего ребенка, а сделать отдельную выплату", – пояснил председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
Назвать капитал "отцовским" предлагается для того, чтобы подчеркнуть разницу с уже имеющимися выплатами.
В докладе Общественной палаты указывается, что необходимо стимулировать семьи к многодетности.
Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил платить отцам за первого ребенка 500 тысяч рублей, а также по миллиону за каждого ребенка после третьего.
11:12:11 02-11-2023
хорошая идея! может поднимется рождаемость
11:14:42 02-11-2023
главное своим платить, а не мигрантам - они и так плодятся
11:22:45 02-11-2023
Столько идей, столько идей....
11:54:49 02-11-2023
А это от одного отца должны быть дети? Всяко бывает, и мать может не знать.
12:25:25 02-11-2023
Когда уже от количества к качеству перейдем...
14:21:29 02-11-2023
Гость (12:25:25 02-11-2023) Когда уже от количества к качеству перейдем... ... Это точно. А то плодятся охотно маргиналы, от которых дети растут проблемными. И вместо того, чтобы работать потом на благо страны, пьют, воруют и не работают.
12:30:41 02-11-2023
А давайте по три и ипотеку под 0% Итак маргиналов наплодилось с этим мат капиталом. Будет еще больше бесполезного населения. Детей надо рожать когда ты к этому финансово готов, а не ждать помощи от государства
12:49:06 02-11-2023
Гость (12:30:41 02-11-2023) А давайте по три и ипотеку под 0% Итак маргиналов наплодилос... Как так-то, это ж Россия тогда вымрет, вы че. Рожать надо начиная со школы, в\о ни к чему, работа тоже, контрацепция зло (ежели не ошибаюсь, Гундяев не так давно уже и об этом высказался, чего раньше не наблюдалось), зайка-лужайка и все такое. Вы что, против традиционных ценностей?
12:53:32 02-11-2023
Гость (12:30:41 02-11-2023) А давайте по три и ипотеку под 0% Итак маргиналов наплодилос... ну если ждать готовности, то этого может и не случиться никогда ))))
12:48:36 02-11-2023
Цыганы одобряют
13:25:50 02-11-2023
Гость (12:48:36 02-11-2023) Цыганы одобряют... и в селах северного кавказа тоже
13:38:43 02-11-2023
Таджики уже пакуют тюки...
14:08:40 02-11-2023
Может быть для начала с ценами разберёмся, в т.ч. на детские товары, детскую одежду, подгузники, питание и т.д. по факту на одного ребенка дошкольного возраста у меня по крайней мере в год финансовая нагрузка 200-250 тыс. рублей на покушать, одеться, 3 кружка и т.д. Куда мне этот миллион упрется? Сделайте все детские сады и кружки для детей финансируемыми за счёт государства, для начала, чтобы у вас дети росли и стремились, а не смотрели как их родители обналиченный маткапитал пропивают, и маткапитал не нужен никакой станет сразу, а то по факту этого маткапитала (даже обналиченного) хватит до достижения ребенком возраста 4-6 лет, а потом что, "вертитесь как хотите, куда вы с подводной лодки теперь денетесь?" Недостаточными усилиями считаю предлагаемые меры, мера неэффективная до боли.
14:25:32 02-11-2023
Алексей (14:08:40 02-11-2023) Может быть для начала с ценами разберёмся, в т.ч. на детские... Чем больше выплат тем больше цены. просто бизнес.
15:56:29 02-11-2023
Пока не будет стабильной ситуации в стране, мира в мире, нормальных условий для жизни, а не разворовпнное и нахапанное олигархами, притока людей не будет. А с условиями, соотношения цен и зарплат, тогда и без выплат люди рожать начнут. А так маломальски здравые люди понимают что это пшик. Ребёнка нормально чтоб поднять, его приходится не видеть, потому что работать надо как проклятый. И смысл этих уловок??? Для алкашей и новоиспеченых россиян из средней Азии в самый раз только. Им неважно качество, они количеством берут, а как выростить ребёнка, это пофигу. Будет не грамотный??? Ну и ладно!!!! А на хрена такие люди то нужны??? Полоумные
16:31:16 02-11-2023
Потом скажут, что государство не просило рожать.