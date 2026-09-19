Сенаторы от Алтайского края Кувшинова и Зобнев проголосовали на выборах в Госдуму и АКЗС

Парламентарии назвали участие в выборах долгом каждого гражданина

19 сентября 2026, 11:30, ИА Амител

Виктор Зобнев / Фото: Дмитрий Толмачев

Сенаторы Российской Федерации Наталья Кувшинова и Виктор Зобнев 18 сентября присоединились к голосованию на выборах депутатов Государственной Думы и Алтайского краевого Законодательного собрания. Парламентарии считают этот процесс важным для формирования власти в стране.

Долг каждого неравнодушного гражданина

Виктор Зобнев пришел на участок для голосования по месту жительства. По его словам, участие в выборах — не только законная прерогатива, но и непосредственная обязанность каждого человека, заботящегося о будущем.

Парламентарий обратился к жителям региона с призывом обязательно явиться на участки.

"Выбор, который мы сделаем сегодня, — это наш общий вклад в стабильное и успешное будущее Алтайского края и страны", — акцентировал Зобнев.

Виктор Зобнев / Фото: Дмитрий Толмачев

Также он дал высокую оценку деятельности избирательных комиссий.

"Я увидел отличную организацию процесса. Члены комиссий работают четко и профессионально", — резюмировал сенатор.

Каждый голос формирует курс развития

Наталья Кувшинова традиционно голосует в барнаульском лицее № 129. Представитель верхней палаты парламента также положительно оценила работу участковой комиссии, наблюдателей и служб, отвечающих за открытость и надежность процедуры.

Наталья Кувшинова / Фото: Дмитрий Толмачев

"В эти три дня мы не просто отдаем предпочтение тем или иным кандидатам, политическим силам. Мы прямо влияем на то, по какому курсу пойдет развитие нашего региона и всей России в ближайшие пять лет", — отметила Кувшинова.

Она призвала жителей региона проявить сознательность и прийти на избирательные участки либо проголосовать онлайн — для этого доступна система дистанционного электронного голосования.

Как ранее сообщал amic.ru, голосование за депутатов Госдумы и АКЗС проходит с 18 по 20 сентября 2026 года. Окончание приема бюллетеней — в 20:00 по местному времени в воскресенье. По итогам федеральной кампании будет сформирован парламент из 450 депутатов: 225 — по одномандатным округам, 225 — по партийным спискам. В Алтайском крае образованы три одномандатных округа для выборов в Госдуму. Региональный парламент формируется из 68 депутатов по смешанной системе: 34 — по одномандатным округам, 34 — по партийным спискам.

Большинство избирателей края получат четыре бюллетеня: по два на каждый уровень выборов — за конкретного кандидата и за партийный список. В Алейске, Белокурихе и Залесовском муниципальном округе бюллетеней будет пять: там дополнительно проходят местные выборы в представительный орган муниципалитета.